No Lockdown in MP: क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बोले शिवराज, मैं नहीं चाहता की काम-धंधे बर्बाद हों

बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली (CM Shivraj Crisis Management Meeting). इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से साफ कह दिया कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है (No Lockdown in MP).

Corona Alert MP medicines stock: कोरोना की तीसरी लहर का डर, कितना तैयार है एमपी

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण एमपी सरकार अलर्ट मोड पर है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है राज्य में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सामग्री का पर्याप्त स्टॉक है (Corona Alert MP medicines stock). मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार पहले से ही अलर्ट (mp preparation on corona third wave) मोड पर है.

बीजेपी को फिर याद आए कबीर! महापुरुषों के बहाने आदिवासियों के बाद दलितों को साधने की कोशिश

आदिवासी महापुरुषों के बाद बीजेपी अब दलित महापुरुषों को याद कर रही है, महापुरुषों के बहाने बीजेपी आदिवासी और दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, अभी 4 दिसंबर को आदिवासियों के रॉबिनहुड टंट्या मामा भील की पुण्यतिथि पर बड़े आयोजन (BJP Respecting Tribal Great Men) प्रस्तावित है, जबकि सागर में कबीर महाकुंभ (BJP will organize Kabir Mahakumbh in Sagar) करने की भी तैयारी है.

कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, जो कुछ नहीं किये वो सिर्फ ट्वीट कर रहे: नरोत्तम मिश्रा

कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने (Narottam Mishra Kamal Nath Face To Face On Corona Pandemic New Omicron Variant) हैं, जब कमलनाथ ने सवाल किया तो मिश्रा ने कांग्रेस को लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी बता दिये, साथ ही कहा कि कोरोना महामारी (New Omicron Variant knocked in MP) के दौरन जो कुछ नहीं किये, वो आज भी सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं.

भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल बाद भी नहीं मिटे बर्बादी के निशान! आज भी 'पीड़ितों के सीने में' दफन है लाखों टन कचरा

37 साल पहले भोपाल के सीने पर लगा जख्म अब तक नहीं भर सका है या यूं कहे कि इस जख्म को भरने की बजाय जख्म बनाए रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि त्रासदी के 37 साल (37 years of Bhopal gas tragedy) बीत जाने के बाद भी अब तक वहां से कचरा नहीं हटाया जा सका है, जिसके चलते वहां की आब-ओ-हवा के साथ ही भूमिगत जल भी जहरीला होने लगा है.

VIRAL VIDEO: रिटायरमेंट पर ये कैसा सम्मान? इतने बड़े अधिकारी को पहना दी जूतों की माला

रीवा (Rewa Latest News)। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कर्मचारियों द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है. जहां विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज कर्मचारी संघ ने रिटायर्ड हुए उप कुलसचिव का सम्मान जूतों की माला पहनाकर किया (Deputy Registrar Wearing Garland of Shoes). हालांकि वह उप कुलसचिव को माला पहना नहीं सके. कर्मचारी संघ के पदाधिकारी को पहले ही रोक दिया गया. बताया जा रहा है कि उप कुलसचिव लाल साहब सिंह के 30 सालों के कार्यकाल से कर्मचारी संघ नाराज था. बीते दिनों 2 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया. जिसकी वजह से कर्मचारियों में असंतोष की भावना थी (Awadhesh Pratap Singh University Rewa).

Governor Mangu Bhai Patel Visit Chhindwara: आदिवासियों के बीच राज्यपाल, मक्के की रोटी और भेजरे की चटनी का चखा स्वाद, लगाई चौपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल छिंदवाड़ा के पाताकोट के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच वक्त बिताया. (governor mangu bhai patel visit chhindwara ) उनके साथ भोजन किया. (mangu bhai patel eats adiwasi food in patalkot) राज्यपाल ने चौपाल लगाकर लोगों से उनकी समस्याएं जानी.

MP State Bamboo Mission: कृषि क्षेत्रों के लिए लागू होगा बांस मिशन, खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर सरकार लगा रही जोर

एमपी में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इसे लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि क्षेत्र में बांस मिशन (MP State Bamboo Mission) लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकासनों के बारे में बताया जाए. मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि जैविक खेती के विशेषज्ञों के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए.

भोपाल एयरपोर्ट हुआ और ईको फ्रेंडली, अब हो सकेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुरंत चार्जिंग (EV COSMOS Charging Station at Bhopal Airport)

एमपी की राजधानी भोपाल के राजा भोज विमानतल पर इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है (EV COSMOS Charging Station at Bhopal Airport). हवाई अड्डा भोपाल के निदेशक के एल अग्रवाल ने बताया कि यह चार्जर बिल्ट-इन सॉफ्टवेयर हर समय निगरानी, सहायता और कैशलेस लेनदेन के लिए ईवी कॉसमॉस सर्वर से जुड़ा है. इस चार्जर को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है.

एमपी सरकार का होमगार्ड और SDRF जवानों को बड़ा तोहफा, खाने के बदले अब मिलेगा पैसा! जानिए क्या होगा बजट (MP government approves food allowance)

मध्य प्रदेश में होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को ड्यूटी के दौरान भोजन भत्ता दिया जायेगा. इस फैसले से प्रदेश सरकार की ओर से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवगत कराया है. (MP government approves food allowance)