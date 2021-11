Corona New Variant Omicron: MP में अलर्ट, सोमवार से 50% क्षमता से खुलेंगे स्कूल, आपात बैठक में CM ने दिए निर्देश

Corona New Variant Omicron को देखते हुए शिवराज सरकार ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब दोबारा से स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में सीएम शिवराज ने कई जरूरी फैसले लिए हैं.

MP corona update: टला नहीं है खतरा! इंदौर में 24 घंटे में 10 नए केस, प्रदेश में 23 नए मरीज

corona new variant की आहट के बीच मध्य प्रदेश से कोरोना (corona in Madhya Pradesh) का खतरा टला नहीं है. प्रदेश में शनिवार को 23 नए मरीज मिले हैं. वहीं इंदौर में 24 घंटे में 10 नए केस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले ही 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए थे(New cases of corona in MP).

बयान पर बवाल: सीएम शिवराज की फटकार के बाद मंत्री बिसाहू लाल ने फिर मांगी माफी, वीडी शर्मा ने पार्टी की तरफ से जताया खेद

राजपूत महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी (Minister comment on upper caste women) कर मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह बूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं. पूरे मामले पर जहां पार्टी उनसे नाराज है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री बिसाहू लाल को तलब किया है.

Gwalior Tansen Samaroh 2021: 26 दिसंबर से शुरू होगा तानसेन समारोह, 'पर्यटन' से जोड़ने की कवायद

एमपी के ग्वालियर का राष्ट्रीय तानसेन समारोह (Gwalior Tansen Samaroh 2021) 26 दिसंबर से शुरू होगा. इस आयोजन की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, इस बार आयोजन को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश चल रही है. पर्यटकों को लुभाने के लिए ऐसा टूरिज्म पैकेज (Gwalior Tansen Samaroh Tourism Package) तैयार किया जा रहा है. तानसेन समारोह एवं ग्वालियर के पर्यटन (Gwalior Tourist places Madhya Pradesh) की तरफ बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिये प्रदेश के बाहर भी प्रचार-प्रसार कराया जायेगा.

20 Years Jail Gang Rape Accused : नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने के आरोप(20 years jail gang rape accused ) में पॉक्सो कोर्ट ने ( POCSO court decision gwalior)तीन लोगों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

Saint Teresa land case: 200 करोड़ की जमीन, 28 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 12 गिरफ्तार

धार (Dhar latest news) के विवादित सेंट टैरेसा जमीन मामले (Saint Teresa land case) में पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. जिनमें से 12 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है.

Bhopal Suicide Case: परिवार के चौथे सदस्य संजीव जोशी ने भी तोड़ा दम, मौत से पहले किये कई खुलासे

भोपाल में हुई हृदय विदारक घटना में संजीव जोशी ने मौत से पहले कई खुलासे किये हैं. उस दौरान उन्होंने भोपाल पुलिस को बताया कि बबली गैंग ने उन्हें बहुत परेशान किया है. उनकी पत्नी ने उन्हें बिना बताये 3.70 लाख रुपये उधार लिये थे.

इंदौर के इस फूड ब्रांड ने उठाया वेटलिफ्टर की डाइट का वजन, देश को मेडल दिलाएगा Johnny Hot Dog

जॉनी हॉट डॉग के संचालक विजय राठौर ने शहर की वेटलिफ्टर सरगम चौहान (indore weightlifter sargam chauhan) की डाइट का खर्च उठाया है. वह सरगम को हर वो आवश्यक डाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है. अब इंदौर शहर की निगाहें उनकी सफलता पर टिकी हैं.

बाबा काल भैरव जयंतीः महाकाल के सेनापति को लगाया 101 प्रकार की शराब का भोग

बाबा काल भैरव (baba kaal bhairav) के जन्म उत्सव पर पुजारियों ने उनका विशेष पूजन-अभिषेक किया. इस दौरान पुजारियों ने उन्हें 111 प्रकार के मिष्ठान व 101 प्रकार की शराब का भोग लगाया. बाबा काल भैरव को अलग-अलग ब्रांड की मदिरा का सेवन कराया गया.

पचमढ़ी हिल स्टेशन पर अपनी मस्ती में घूम रहा टाइगर, पर्यटकों ने बनाया वीडियो

प्रदेश के पचमढ़ी हिल स्टेशन (Pachmarhi Hill Station) पर जल गली के पास पर्यटकों को एक बार फिर से बाघ दिखा. इस समय पर्यटकों से पचमढ़ी हिल स्टेशन गुलजार है. एक सप्ताह में दूसरी बार पर्यटकों को बाघ दिखा है. ऐसे में पर्यटक बाघ (tiger in hoshangabad) का वीडियो बना रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.