ब्रिटेन का सबसे महंगा तलाक, दुबई के किंग अपनी छठी पत्नी को देंगे ₹ 5540 करोड़ का मुआवजा

ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम को आदेश दिया है कि वो अपनी पूर्व पत्नी को मुआवजे के तौर पर 550 मिलियन पाउंड यानी करीब 5540 करोड़ रुपये का भुगतान करें. यह ब्रिटिश इतिहास का सबसे महंगा तलाक है. प्रिंसेज हया ने इस सेटलमेंट के लिए लगभग 14 हजार करोड़ रुपये मांगे थे.

दुष्कर्म का झूठा आरोप: अदालत ने महिला को सुनाई 10 साल की सजा, 13 साल बाद आया फैसला

दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. (False Allegation of Rape in Rajgarh) दरअसल 13 साल पहले राजगढ़ में एक महिला ने चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी करते हुए महिला को सजा सुनाई है.

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस, गिरफ्तारी के लिए जारी छापेमारी

पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस तलाशी अभियान तेज कर दिया है.

Rafale deal में टालमटोल, रक्षा मंत्रालय ने लगाया MBDA पर करोड़ों का जुर्माना

राफेल सौदे के तहत ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में देरी के लिए रक्षा मंत्रालय ने एमबीडीए पर जुर्माना लगाया है.

मध्य प्रदेश में शीतलहर से कांपे कई इलाके, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं! ठंड से किसानों की फसलें हो रहीं बर्बाद

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है (severe cold wave conditions in mp). इस कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ में किसानों पर भी इस ठंड की मार पड़ रही है. ठंड के चलते पड़ रहे पाले से किसान की फसल बर्बाद हो रही है. मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है.

अभिशाप नहीं, वरदान है पराली! एमपी के वैज्ञानिकों की नई खोज, कम होगा प्रदूषण-खेती को मिलेगी ताकत

मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों ने पराली की समस्या का हल ढूंढ लिया है. इंदौर और जबलपुर में कृषि वैज्ञानिकों ने केमिकल और एक मशीन तैयार की है. जिसकी मदद से पराली खाद में तब्दील हो जाएगी. वैज्ञानिकों का मनना है कि, इससे ना केवल खेतों की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकेगा, बल्कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा. भारत सरकार जल्द की इन प्रयोगों को बाजार में लाने की तैयारी में है.

आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal)

एमपी में पंचायत चुनाव रोकने पर जल्द होगा फैसला! ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी शिवराज सरकार

ओबीसी आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव (Conflict between ruling party and opposition on OBC reservation in mp) के बीच 'गांव की सरकार' पिस रही है, अब शिवराज सरकार आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ऐसे में पंचायत चुनाव पर ब्रेक (government will soon decide on stopping MP Panchayat elections 2021) लगने की पूरी संभावना है.

MP Panchayat Election: 'घर की लड़ाई' पंचायत तक आई, पति-पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ ठोकी ताल

गुना जिले में पंचायत चुनाव 2022 (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) और भी रोचक होने वाला है. क्योंकि यहां पर तीन सीटों पर पति और पत्नी दोनों ने नामांकन भरा है. याने चुनावी मैदान में पति और पत्नी आमने-सामने होंगे.

कैग की रिपोर्ट ने किया बेनकाब! सफेद हाथी बना खेल विभाग, मुफ्त अनाज योजना में भी अंधेरगर्दी!

कैग की रिपोर्ट ने (CAG report exposes Shivraj government) शिवराज सरकार को बेनकाब कर दिया है, कैन ने कई विभागों की गड़बड़ियों और विफलता को उजागर किया है.