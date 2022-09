भोपाल/सागर। सागर में सुरक्षा गार्डों का सीरियल मर्डर करने वाला आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया. सागर के एसपी तरुण नायक ने बताया कि आरोपी शिवप्रसाद धुर्वे 18 साल और आठ महीने का है. उसने चार हत्याओं को कबूल कर लिया है. वह सोशल मीडिया से प्रभावित था और कुख्यात होने के लिए ये वारदात कर रहा था. पुलिस मई में एक अन्य सुरक्षा गार्ड की हत्या में उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है. आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एसपी नायक ने कहा कि वह सामान्य प्रतीत होता है. मानसिक मामला नहीं.

भोपाल में भी की हत्या : बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार बताया था कि कहा कि सीरियल किलर को भोपाल में एक मोबाइल फोन के स्थान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसे उसने सागर में एक पीड़ित से उठाया था. पुलिस ने सागर जिले के निवासी धुर्वे को ट्रैक किया. भोपाल की स्थानीय थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि धुर्वे ने गुरुवार रात भोपाल के खजूरी इलाके में संगमरमर की दुकान में सुरक्षा गार्ड सोनू वर्मा (23) को संगमरमर के खंभे से हत्या कर दी. आरोपी ने पहली हत्या भोपाल से 169 किलोमीटर दूर सागर शहर की थी. जहां उसने कल्याण लोधी की हत्या कर दी थी, जोकि एक कारखाने में गार्ड के रूप में 28-29 अगस्त की रात को काम करता था. लोधी का सिर हथौड़े से कुचला हुआ मिला था.

हत्या के बाद मोबाइल रख लेता था : पुलिस ने सागर जिले के निवासी आरोपी धुर्वे को ट्रैक किया, क्योंकि वह हत्या करने के बाद मृतक के फोन भी रख लेता था. बता दें कि सागर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के रूप में ड्यूटी पर तैनात शंभू नारायण दुबे (60) की 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने कहा कि उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ मिला. सागर में ही मोती नगर इलाके में 30-31 अगस्त की दरमियानी रात को डंडे से हमला कर घर के चौकीदार मंगल अहिरवार की हत्या कर दी गई थी.