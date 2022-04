भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी डेढ़ साल का वक्त बाकी है, लेकिन प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. 2018 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सफलता हासिल करने वाली कांग्रेस एक बार पुराने मंत्र को आजमाने की तैयारी में हैं. प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. चुनिंदा नेताओं को डिनर डिप्लोमैसी के जरिए साधा जा रहा है. दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसे भोज आयोजिक कर रही है. इसके साथ ही पार्टी 'त्रिदेव प्लान' के जरिए कांग्रेस को पटखनी देने की जुगत में जुट गई है.

कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को डिनर पर बुलाया: बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करने और पुराने कांग्रेसियों के बीच के मनभेद और मतभेद दूर करने के इरादे से कमलनाथ डिनर डिप्लोमेसी को आजमा रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए 20 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को डिनर पर बुलाया. डिनर पार्टी में राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी आमंत्रित हैं. इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति और वचन पत्र समिति के सभी सदस्य इस डिनर पार्टी में मौजूद हैं. (MP Congress Mission 2023)

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं. कमलनाथ ने समन्वय समिति और वचन पत्र समिति का पहले ही गठन कर दिया है. चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे इस पर भी मुहर लग चुकी है. अब कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर तक समन्वय स्थापित करने की कोशिश में तेजी लाई जा रही है, ताकि चुनाव के समय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बना रहे. (Congress trying to coordinate among workers)

अरुण यादव और अजय सिंह की नाराजगी दूर: लोकसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे अरुण यादव और अजय सिंह की नाराजगी काफी हद तक दूर कर ली है. दोनों ही नेताओं की पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ भी मुलाकात हुई और कमलनाथ से भी बात हुई. कमलनाथ से चर्चा के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के गिले-शिकवे दूर हो चुके हैं. दोनों ही नेता पार्टी गतिविधियों में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं बल्कि मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं. जिसके जरिए यह संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अब निचले स्तर तक मजबूत हो रही है.(Kamal Nath preparation for Mission 2023)(Kamal Nath Dinner program to resolve internal conflicts)

बीजेपी का जोर 'त्रिदेव प्लान' पर: कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी भी जमीनी स्तर पर पार्टी पकड़ को और मजबूत करने के लिए 'त्रिदेव प्लान' पर फोकस कर रही है. यह त्रिदेव सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाने, बूथ को डिजिटल बनाने से लेकर नए वोटर्स को लुभाने तक के तमाम काम करेंगे. इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के हर सवाल का मजबूती से जवाब देंगे. इन त्रिदेव को बीजेपी दो दिन की ट्रेनिंग भी देने जा रही है. यह ट्रेनिंग कार्यक्रम 30 अप्रैल और 1 मई को होगा.



ये हैं बीजेपी के त्रिदेव: मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रही है. इसके तहत बीजेपी अपने पौने दो लाख बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बूथ एजेंट को ट्रेनिंग देगी. बीजेपी ने इन्हें त्रिदेव का नाम दिया है. ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान पार्टी 25 हजार युवाओं को भी ट्रेंड करेगी जो सायबर एक्सपर्ट की भूमिका में होंगे. ये युवा पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान के दौरान पार्टी से जुडे हैं.

त्रिदेवों को सौंपे जाएंगे 22 तरह के काम: त्रिदेवों (बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बूथ एजेंट) बताया जाएगा कि जमीनी स्तर पर किस तरह से काम करना है. पार्टी द्वारा इन्हें 22 तरह के कामों की लिस्ट भी सौंपी जाएगी, जो इन्हें फील्ड पर करने होंगे. इसमें केन्द्र और राज्य की योजनाओं के प्रचार-प्रसार से लेकर बूथ स्तर तक बीजेपी समर्थक लोगों का डिजिटल डाटा तैयार करने और नए सदस्यों को जोड़ने जैसे काम शामिल होंगे. इसके अलावा बूथ को डिजिटल करने का काम भी इन्हें सौंपा जाएगा, ताकि बूथ से जुड़े एक-एक व्यक्ति की जानकारी पार्टी मुख्यालय पर एक क्लिक पर उपलब्ध हो.



समाज के प्रतिष्ठित लोगों का जन्म दिन मनाया जाएगा

बीजेपी विभिन्न समाज के सम्मान प्राप्त लोगों की सूची तैयार करेगी. इसके लिए पद्म श्री, अर्जुन अवार्डी, फिल्म अवार्ड जैसे सम्मान पा चुके लोगों की जिला स्तर पर सूची तैयार कर ऐसे लोगों को जन्मदिन मनाकर उन्हें सम्मानित करेगी. इसके अलावा शादी की सालगिरह जैसे मौके पर इन लोगों का चंदन तिलक लगाकर, भगवा दुपट्टा पहनाकर और किताबें भेंट कर सम्मान किया जाएगा और शुभकमानाएं दी जाएंगी. इसके लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिनसे पार्टी कार्यकर्ता संपर्क में रहेंगे.