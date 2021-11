मंदसौर। किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को पीएम मोदी (kamal nath targeted pm modi) की दाढ़ी का जिक्र (compared modi beard) करते हुए एकअजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने अपने बयान में पेट्रोल और डीजल के घटते बढ़ते दाम का पीएम मोदी दाढ़ी से कनेक्शन जोड़ दिया. कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पहले जितनी मोदी की दाढ़ी बढ़ी थी, उतना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया था, (petrol diesel price hike) अब दाढ़ी थोड़ी काट ली है तो पेट्रोल डीजल का दाम थोडा कम हो गया है. सीएम शिवराज सिंह को घोषणामंत्री बताते हुए कमलमाथ ने कहा कि वे तो वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर देते हैं जहां नदी नहीं होती.

पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना

किसान सम्मेलन को एड्रेस करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम टेकरी कार्नर से पशुपतिनाथ मंदिर तक रोड़शो भी किया. इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया. 1 घण्टे के रोड़ शो के बाद कमलनाथ अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की. जिसके बाद किसान सम्मेलन को संबोधित किया. अपने भाषण के दौरान कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (kamal nath targeted cm shivraj singh) पर निशाना साधते हुए उनपर नरेंद्र मोदी की कॉपी करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की तुलना गरीब प्रदेशों में होती है, प्रदेश के भटकते बेरोजगार युवा शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिखते हैं. उन्होंने कहा कि शिवराजसिंह चौहान के आंख और कान नही चलते, लेकिन मुंह बहुत चलता है. कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर मुख्यमंत्री बताया.

पंचायत चुनाव के ऑडिनेंस के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार की आंख और कान खोलने के लिए रैली का आयोजन कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव (mp panchayat election 2021) का जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है कांग्रेस उसका विरोध करती है. कमलनाथ ने कहा कि हम ऑर्डिनेंस के खिलाफ(congress goes to high court on reservation) कोर्ट में जाएंगे. प्रदेश का मतदाता शिवराज सरकार की नीतियों से दुखी है.