इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाइसेंस व पंजीयन कराने पहुंचने वाले वाहन चालकों को हो रही परेशानी के मद्देनजर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विरोध स्वरूप कांग्रेसियों ने आरटीओ कार्यालय के बाहर 'रिश्वत का ट्रांसपोर्ट ऑफिस' का बैनर लगा दिया. वहीं विरोध के दौरान पोल खोल शिकायत पेटी भी RTO दफ्तर के बाहर रखी गई, जिसमें वाहन चालक अपनी शिकायतें भेज सकेंगे.

RTO कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

RTO कार्यालय में नहीं घुस पाए कांग्रेस कार्यकर्ता: जिला युवक कांग्रेस ने इंदौर RTO में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ महाघेराव का आयोजन किया था. हालांकि मौके पर पुलिस बल होने के कारण युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आरटीओ कार्यालय परिसर में नहींं घुस पाए. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्के-मुक्की के बीच कार्यकर्ताओं ने RTO दफ्तर पर रिश्वतखोर ट्रांसपोर्ट ऑफिस संबंधी बैनर लगा दिया. विरोध के दौरान कार्यकर्ता पोल खोल शिकायत पेटी भी साथ लेकर आए थे जिस पर नकली नोटों की माला पहनाई गई थी.

RTO में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता: इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव एवं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दौलत पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा शहर का पत्थर मुंडला स्थित RTO कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है. इंदौर के इस RTO में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है. यहांं के अधिकारी इस स्थिति को नियंत्रित करने के बजाए भ्रष्ट व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई की जाए तो इनके घरों से करोड़ोंं रुपए बरामद हो सकते हैं. उन्होंने कहा जो वाहन चालक अपने वाहनों का पंजीयन कराने आते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड ही मौजूद नहीं है. जो अपने आप में शर्मनाक बात है. लिहाजा अब लगातार आरटीओ कार्यालय का विरोध किया जाएगा.

