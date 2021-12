आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. MP Panchayat Chunav 2022: पंचायत चुनाव के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर SC में सुनवाई आज

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. (MP Panchayat Chunav 2022) अब इस मामले में आज यानि शनिवार को सुनवाई होगी. कांग्रेस की मांग है कि 2019 के परिसीमन और आरक्षण और रोटेशन के मुताबिक हों. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Gwalior Drone Mela 2021: नई उड़ान की ओर MP, पहली बार ग्वालियर में लगेगा ड्रोन मेला, 11 दिसंबर को 20 कंपनियां देंगी प्रजेंटेशन

नई ड्रोन नीति बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार (Gwalior Drone Mela 2021 )ग्वालियर में ड्रोन मेला लगने जा रहा है. इसमें देश भर की 20 कंपनियां ड्रोन का प्रेजेंटेशन देंगी. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में 11 दिसंबर को मेले का (scindia drone mela gwalior )आयोजन किया जाएगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

3. IMA POP: देहरादून पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लेंगे पासिंग आउट परेड की सलामी

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड (IMA Passing Out Parade 2021) में बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) सलामी लेंगे. जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच गए हैं. इस बार देश को 319 नए युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे. 8 मित्र देशों को 68 अफसर मिलेंगे. इस तरह कुल 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे.

4. CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां कल गंगा में होगी प्रवाहित

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी. पारिवारिक सदस्यों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पढ़िए पूरी खबर.



कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. CDS के साथ शहीद हुए पैराकमांडो जितेंद्र का बेटी को पढ़ाने का सपना प्राइवेट स्कूल करेगा पूरा

हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत के साथ शहीद हुए सीहोर के नायक जितेंद्र कुमार वर्मा (Nayak of Shaheed Sehore Jitendra Kumar Verma) का सपना था की वह अपनी बेटी को पढ़ाए. शहीद पिता का यह सपना प्राइवेट स्कूल पूरा करेगा. सीहोर के अमलाहा पब्लिक स्कूल के संचालक ने शहीद की बेटी की 12वीं तक की पढ़ाई नि:शुल्क करवाने का निर्णय किया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. सिकलसेल का राज्यपाल ने बताया इलाज, कहा- पीड़ित मां-बाप बच्चा पैदा न करें, अबॉर्शन करा लें

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मानवाधिकार के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को विवादित (governor mangubhai patel on sickle cell) बयान दिया है. उन्होंने सिकलसेल के इलाज (number of sickle cell patient in mp) के लिए माता-पिता को अबॉर्शन की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सिकलसेल पीड़ित दंपति बच्चा पैदा न ही करें तो अच्छा है. यहां पढ़ें खबर

3. MP Police Commissioner System: मकरंद देउस्कर भोपाल और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र होंगे पहले पुलिस आयुक्त, कांग्रेस ने उठाए सवाल

मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू (mp police commissioner system)होने के बाद दोनों शहरों के लिए पहले पुलिस कमिश्नर के नाम का ऐलान हो गया है. भोपाल मकरंद देउस्कर और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र पहले पुलिस कमिश्नर (police commissioner) होंगे. दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं. विस्तार से पढ़ें खबर

4. बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते ! मुख्यमंत्री बांटते रहे हितग्राहियों को चेक, जनता हुई रवाना, खाली हो गईं कुर्सियां

सागर में मुख्यमंत्री के सभा स्थल(shivraj sagar visit sabha sthal khali ) पर अजीब स्थिति हो गई. देरी से पहुंचने के कारण लोग सभा स्थल से रवाना हो गए. इधर शिवराज हितग्राहियों को चेक बांट रहे थे, तो उधर कुर्सियां खाली हो गईं.(cm shivraj sagar sabha chairs empty) यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

5. नहीं आने देंगे कोरोना की तीसरी लहर! BMC के दौरे के बाद बोले CM, फिर भी हम तैयार, सारी व्यवस्थाएं चौकस

सीएम शिवराज सिंह ने आज सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कालेज का दौरा किया. (shivraj singh visit bundelkhand medical college)कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर (shivraj bmc visit corona preparations) उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया. यहां पढे़ं खबर

6. Shivraj Sagar Rally Hungama: शिवराज मंच के पीछे, इधर महिला का हंगामा, सीएम से क्यों मिलना चाह रही थी महिला

सीएम शिवराज सिंह के दौरे में एक महिला ने जमकर हंगामा किया. सीएम उस समय सभा स्थल के पीछे मौजूद थे. महिला का कहना था कि वो काफी समय से स्व सहायता समूह से जुड़ी है, लेकिन उसे कोई काम नहीं दिया जा रहा. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

7. 12 lakh fake note recovered मास्टर माइंड साथी सहित गिरफ्तार, 10 वीं 12 वीं पास हैं आरोपी

भोपाल। क्राइम ब्रांच ने दो युवकों को नकली नोटों की साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस को युवक के पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट मिले हैं. ये नकली नोट लगभग (12 lakh fake note recovered )12 लाख 17 हजार 500 रुपए के हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

8. ज्योतिरादित्य सिंधिया से दौड़ में जीतकर भी यूं हार गए नेताजी, देखें कैसे हुए धड़ाम

सियासी साम्राज्य हो या क्रिकेट की पिच या फिर दौड़ का ट्रैक! महाराज तो आखिर महाराज ही हैं, कोई उनसे आगे कैसे निकल सकता है, जो निकलने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही जमीन पर गिरा (Local leader fell before Jyotiraditya Scindia during race) मिलेगा, जैसे कि नेताजी आगे निकलकर भी अचानक से धड़ाम हो गए. अब नेताजी अपनी मर्जी से गिर गए या महाराज के सम्मान में खुद को गिरा लिए, ये तो वो जानें या फिर खुदा जाने. यहां देखें वीडियो

9. आदिवासियों के लिए नई आबकारी नीति ला रही शिवराज सरकार

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अब आदिवासियों के लिए आबकारी नीति में बदलाव (Shivraj government is bringing new excise policy for tribals in next financial year) करने जा रही है, जिसके लिए पांच मंत्रियों का समूह बनाकर उनसे सुझाव मांगा है, ताकि नई आबकारी नीति को ड्राफ्ट (Draft Prepare for New Excise Policy) किया जा सके और अगले वित्तीय वर्ष में नई व्यवस्था के तहत शराब की दुकानों का आवंटन हो सके. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

10. Omicron : मास्क के कम उपयोग पर नीति आयोग की चेतावनी, मास्क व टीके दोनों महत्वपूर्ण

नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल (Dr VK Paul Health Member of NITI Aayog) ने ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों पर चेतावनी देते हुए कहा कि मास्क का उपयोग कम (less use of masks) हो रहा है. हमें यह याद रखना होगा कि टीके और मास्क दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. हमें वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

11. कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश पर अटकलों से वायुसेना परेशान, कहा मृतकों की गरिमा का सम्मान करें

इंडियन एयर फोर्स कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद चल रही चर्चाओं और आशंकाओं से परेशान हैं. अपने ट्वीट में इंडियन एयर फोर्स ने लोगों से अटकलों से बचने और हादसे में मारे गए सैनिकों की गरिमा का सम्मान करने की अपील की है. पढ़ें पूरी खबर.

12.सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले- खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि खुले में नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की (Gurugram namaz Dispute) जाएगी. उन्होंने जोर देते हुए कहा. खुले में नमाज पढ़ना बिल्कुल गलत है और इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन सख्त भी है. पढ़िए पूरी खबर.

13. मुल्लापेरियार बांध से जुड़ी याचिकाओं पर 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा SC

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 126 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध (mullaperiyar dam) से जुड़ी याचिकाओं पर 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा. पढ़े पूरी खबर.

14. CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने दी मुखाग्नि

तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. यहां उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई. पढ़ें पूरी खबर.

15. Omicron : 59 देशों तक पहुंचा ओमीक्रोन, नियमों का पालन बेहद जरुरी : लव अग्रवाल

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal Joint Secretary Ministry of Health) ने कहा कि 24 नवंबर तक मात्र दो देशों तक सिमटा ओमीक्रोन अब तक 59 देशों में फैल (Omicron has reached 59 countries) चुका है. उन्होंने आगाह किया ओमीक्रोन की जीनोम सीक्वेंसिंग (Omicron's genome sequencing) जारी है और लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

16. ओमीक्रोन पर वैक्सीन के प्रभाव पर स्टडी जारी : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 1 नवंबर को जीनोम अनुक्रमण (genome sequencing) के माध्यम से भारत में ओमीक्रॉन वायरस पाया गया था. दुनिया भर में, यह देखने के लिए टीकों का अध्ययन किया जा रहा है कि कौन से टीके वायरस के खिलाफ प्रभावी हैं. पढ़े पूरी खबर.

MUST READ

1. Jabalpur High Court News: शर्मिला टैगोर-सैफ अली खान को राहत, रिव्यू याचिक स्वीकार, भोपाल में कोहेफिजा की जमीन का है केस

जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court News)ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और उनके पुत्र सैफ अली खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है. मामला भोपाल में उनकी (sharmila tagore saif relief jabalpur hc) जमीन के दोनों ओर प्रशासन की ओर से आने जाने का रास्ता बंद करने का है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. सावधान! बदलने वाला है मौसम, लापरवाही पड़ेगी महंगी!

उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहरी का असर अब मध्यप्रदेश पर भी दिखने लगा है (Weather changes).राजधानी भोपाल समेत इंदौर ग्वालियर, खजुराहो, जबलपुर में पारा गिर गया है (temp falls). मौसम विज्ञानियों की मानें तो शनिवार से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा (cold days ahead). ऐसे में लोगों के लिए ठंड से बचाव ज़रूरी होगा और लापरवाही महंगी पड़ सकती है. यहां पढ़ें खबर

3. होलकर कॉलेज की फ्रेशर पार्टी से मचा बवाल, पब में छात्राओं को गोद में लेकर नाच रहे थे छात्र

होलकर कॉलेज में अश्लील पार्टी (Obscene Dance in Fresher Party at Holkar Science College) के बाद बवाल मच गया है. पार्टी में शामिल 8 विद्यार्थियों को प्रबंधन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रबंधन का कहना है कि पार्टी के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. (Holkar College Fresher Party Created Ruckus) विस्तार से पढे़ं खबर

EXCLUSIVE

1. Face To Face Water Man Rajendra Singh: विश्व युद्ध से बचना है तो नदियों को बचाओ, वॉटर मैन की चेतावनी, खतरे में 'चंबल'

Face To Face Water Man Rajendra Singh: तीसरे विश्व युद्ध से बचना है तो नदियों को बचाओ. वॉटर एक्टिविस्ट राजेन्द्र सिंह ने दुनिया को ये संदेश दिया है विश्व जल शांति यात्रा के जरिए. इस यात्रा का पड़ाव अभी ग्वालियर में है. Water Man राजेन्द्र सिंह से ईटीवी भारत की खास बातचीत

2. Exclusive: Omicron से जंग! जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन की ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाएंगे 3 डॉक्टर, एमपी में लगेगी 5 मशीन

ओमीक्रॉन वैरिएंट (Corona new variant Omicron) से जंग के लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है. प्रदेश में ओमीक्रॉन की जांच के लिए मध्य प्रदेश में पांच जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन (Five Genome Sequencing Machines to be Installed in MP) लगाई जाएगी. इसकी ट्रैनिंग के लिए 3 डॉक्टर और साइंटिस्ट के नाम का पैनल केंद्र को भेजा गया है. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

SPECIAL

1. नप गए खाकी वाले 4 पीक बहादुर! थाना परिसर को बना रखा था पीकदान, एसपी ने किया लाइन अटैच

यूं तो कहीं भी चलते-फिरते आपको पीक बहादुर मिल जाएंगे, जिन्हें कहीं भी पीक मारने की आजादी रहती है, ऐसा उनका मानना है, भले ही जहां-तहां पीक मारना गुनाह है, चलते फिरते पीक मारना तो आम बात है, लेकिन जहां लोग रहते हैं, उसके आसपास भी अपनी पीक से जमीन लाल किये रहते हैं, बस इसी पीक की लाली देख एसपी साहब की आंखें भी लाल हो गई और तीन अधिकारियों सहित चार (4 policemen line attached for spitting chewing tobacco) को लाइन हाजिर कर दिया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Food For Beggars मध्य प्रदेश सरकार कराएगी सर्वे, राशन पात्रता पर्ची के जरिए राशन ले सकेंगे भिखारी

मध्य प्रदेश सरकार अब भिखारियों (mp government provide food for beggars) को सरकारी राशन उपलब्ध कराएगी.सरकार इन सभी को पीडीएस (pds ration system in mp) का रियायती राशन(Food For Beggars) मुहैया कराएगी. यहां पढ़ें खबर

3. African Cheetah arrival:अफ्रीकी चीतों पर ओमिक्रॉन का साया, मध्यप्रदेश के जंगलों में टल सकती है 'शिफ्टिंग'!

70 साल बाद भारत में चीतों के आगमन का इंतज़ार कर रहे वनप्रेमियों के लिए बुरी खबर है. कोरोना के नए ओमीक्रॉन वेरिएंट के चलते मध्यप्रदेश के कूनों पालपुर अभ्यारण्य में लाए जा रहे अफ्रीकी चीतों (African Cheetahs in Kuno national park) पर फिलहाल रोक लग सकती है (African Cheetah arrival delayed) . वन विभाग के लोगों के अलावा वाइल्ड लाइफ पसंद करने वाले सैलानियों को भी इस खबर से मायूसी हो सकती है. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

4. चिंताजनकः तेजी से घट रहा है जबलपुर का भू-जल भंडार, अभी नहीं संभले तो बिगड़ सकते हैं हालात

डायनेमिक ग्राउंड-वॉटर रिसोर्स (dynamic ground-water resources report 2020) की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में भू-जल भंडार (mp water level) तेजी से खत्म हो रहा है. यहां 26 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जहां भूजल भंडार सूखने की कगार पर है. यहां पढ़ें खबर

5. प्रियंका हैं भारत का भविष्य: आचार्य प्रमोद कृष्णम

यूपी की आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी गणित पर बोले वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा- प्रदेश को उत्तम बनने के लिए जरूरी है कांग्रेस. प्रियंका गांधी को बताया भारत का भविष्य. कहा- 2024 में होंगी चेहरा. वहीं, छोटी पार्टियों संग गठबंधन की गणित को बताया 'मुताह'. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO

1. सोने और चांदी के रथों पर सवार हुए भगवान, पंच कल्याणक पूर्ण होने पर मंदिर में हुई स्थापना

पिछले पांच दिन से शहर में चल रहा पंच कल्याणक का शुक्रवार को मोक्ष कल्याणक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ. पंचकल्याणक कार्यक्रम पूर्ण होने पर भगवान आदिनाथ, मुनी सुव्रत, भगवान भरत, भगवान बांस पूज्य और भगवान महावीर की प्रतिमाओं को पुण्यार्जक सार्थियों के साथ सोने-चांदी के रथ पर बिठाया. (Lord Riding on Gold and Silver Chariots) इसके बाद सभी प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली. उन्हें पुरानी शिवपुरी मंदिर स्थित जैन मंदिर ले जाया गया. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. शहादत को सलाम: रेत पर उकेरी शहीद जनरल बिपिन रावत की तस्वीर, श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुआ कलाकार

देश के प्रथम सीडीएस शहीद बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सभी सैनिकों को जिले भर में विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि (Salute to Soldiers Martyred in Helicopter Crash) दी. वही पथरिया में एक कलाकार ने उन्हें अनोखे अंदाज में याद किया. दरअसल पथरिया में स्टेशन के समीप रहने वाले एक कलाकार देवेंद्र प्रजापति ने रेत पर चित्र उकेरकर अनोखे अंदाज में सीडीएस बिपिन रावत एवं सभी शहीदों को श्रद्धांजलि (Sand Artist of Damoh Paid Tribute to Martyrs) अर्पित की है. यहां देखें वीडियो

3. रीवा सैनिक स्कूल के छात्रों ने पुश-अप कर दी श्रद्धांजलि, हेलीकॉप्टर क्रैश में गई थी कमांडर की जान

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए (Nation paying tribute to CDS General Bipin Rawat) पायलट पीएस चौहान का मध्यप्रदेश के रीवा से भी नाता रहा है, रीवा सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश बेंदा ने बताया कि चौहान ने 1991 से 1998 तक यहीं रहकर पढ़ाई की थी. वह लगभग 7 वर्षों तक सैनिक स्कूल के चंबल हाउस में रहे, यहां उनकी स्पेशल स्टूडेंट के रूप में पहचान रही है, वे स्टडी से लेकर स्कूल की हर एक्टिविटी में शामिल रहते थे. देखें वीडियो