ग्वालियर। एमपी की सियासत में इस समय अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ भाजपा-कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहीं. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक (Congress MLA Praveen Pathak) ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ कर सियासी भूचाल ला दिया है. ग्वालियर में भगवान परशुराम जयंती (Parshuram Jayanti 2022) की शोभायात्रा के मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की.

कांग्रेस विधायक और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की एक दूसरे की तारीफ

नरोत्तम मिश्रा हमारे मुख्यमंत्री और डीजीपी हैं: कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में यह तक कह दिया कि वे ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं और डीजीपी भी वही हैं. पूरा समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है. दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक की बातों का समर्थन करते हुए कहा है कि समाज के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं. समाज के लोग अपनी किसी भी परेशानी के लिए उन्हें भोपाल, ग्वालियर, दतिया और डबरा में कहीं भी मिल सकते हैं.

गृहमंत्री बोले-जनसेवा करता रहूंगा: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि पता नहीं उनका यह पद कब तक रहता है, लेकिन जब तक लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा वो जनसेवा करते रहेंगे. इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर (Pradhuman Singh Tomar) भी मंच पर मौजूद थे. महाराज बाड़े पर भगवान परशुराम की आरती में ब्राह्मण समाज के कांग्रेस एवं बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.

