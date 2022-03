भोपाल। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण किया. इस दौरान अग्निहोत्री ने ऐलान किया कि वे भोपाल में जेनोसाइड म्यूजियम बनाएंगे. सीएम शिवराज सिंह ने इसके लिए तुरंत हामी भर दी. इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने सीएम हाउस पहुंचकर शिवराज सिंह से मुलाकात की, जहां उनका शाल पहनाकर स्वागत किया गया.

भोपाल में बनेगा म्यूजियम: अग्निहोत्री ने भोपाल में सीएम से कहा कि वे यहां जेनोसाइड म्यूजियम बनाना चाहते हैं और इसके लिए सरकार की अनुमति चाहिए. इस पर सहमति देते हुए सीएम ने कहा कि आपकी इस योजना में सरकार पूरी तरह से साथ है और आप योजना बनाईए. उन्होंने कहा कि कश्मीर से विस्थापित पंडित परिवारों के दर्द को दुनिया ने जाना है. हमारी सरकार जेनोसाइड म्यूजियम के लिए स्थान और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में पौधे का नाम श्यामा रखा जाएगा: जेनोसाइड म्यूजियम वह होता है जिसमें नरसंहार से संबंधित दस्तावेज इत्यादि रखे जाते हैं. सीएम ने कहा की कश्मीर मां शारदा और भगवान शिव जी की पवित्र धरा है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया है. इस दौरान उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पौधे का नाम रखने की बात की, जिस पर सहमति भी बन गई. वहीं अग्निहोत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स' को एमपी में टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया.

