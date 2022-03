श्योपुर। किसानों की उपज खरीदी का कारोबार करने वाला व्यापारी पुनीत मंगल व कैलाश मंगल कई किसानों का लाखों रुपये लेकर फरार हो गया है. इस मामले में पीड़ित किसानों ने व्यापारी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है. लेकिन अभी तक फरार व्यापारी का कोई सुराग नहीं मिला. किसानों ने व्यापारी की गिरफ्तारी की मांग लेकर गुरुवार को सड़क पर उतर आए. किसानो ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और फसल का पैसा दिलाने की मांग की है. (Demand to run bulldozer on the property of Sheopur trader)

कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसान : आरोपी व्यापारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए. इस दौरान किसानों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और फसल का पैसा दिलाने की मांग की. किसानों का आरोप है कि व्यापारी ने 55-60 लाख रुपये की धान व्यापारी ने खरीदी थी. इसके बाद आरोपी लगातार किसानों को दो-चार दिन में भुगतान करने की बात कहता रहा और भुगतान किए बिना शहर छोड़ कर भाग गया. अब किसान बेची गई उपज के दाम के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. किसानों ने आरोपी व्यापारी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग की है. Sheopur grain merchant absconded