भोपाल (BHOPAL)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे को देखकर बहक जाते हैं (Modi over reacts in front of camera), और अनर्गल बयान देने लगते हैं. ये विवादित बयान (CONTROVERSIAL STATEMENT) राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिया. उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत (KANGANA RANAUT) को सिरफिरी औरत भी बताया और सवाल किया कि आखिर सरकार पाद्मश्री वापस क्यों नहीं ले रही है. सोमवार को सुप्रिया श्रीनेत भोपाल दौरे पर आईं थी, जिस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए.

सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

कैमरा देखकर बहक जाते हैं मोदी जी

हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के सवाल पर राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नाम बदलने का स्वागत है, लेकिन क्या विकास का मतलब नाम बदलना होगा और जो भी नाम बदले जा रहे हैं वह एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर बदले जा रहे हैं. आदिवासियों के वोट बैंक को धोखा देने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी कैमरा देख कर बहक जाते हैं, अनर्गल बोलते हैं. 8 साल पहले से उन्हें यह बीमारी है. आदिवासियों के कपड़े पहन लेने से आदिवासियों के हितों की बात नहीं हो जाती है.

PM मोदी ने जनता को पकड़ाया लॉलीपॉप

महंगाई को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा, 'महंगाई एक बड़ा मुद्दा है. पेट्रोल-डीजल के थोड़े रेट कम करके पीएम मोदी ने लॉलीपॉप दिया है. जनता को झुनझुना मत दीजिए, वह सब कुछ समझती है. पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार ने 372000 करोड़ रुपए कमाए हैं. पैसा केंद्र ने कमाया और राज्यों को केवल 41 फीसदी हिस्सा दिया गया, और महंगाई का ठींकरा राज्यों पर फोड़ा गया. बीजेपी के लिए पहले महंगाई डायन थी लेकिन अब डार्लिंग हो गई है. महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आने वाले पांच राज्यों के चुनाव में इसका असर दिखाई देगा'.

राफेल मामले की जांच से भाग रही BJP

कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल दागे. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राफेल के मुद्दे से सरकार बचती रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना कैबिनेट को संज्ञान में लिए यह सौदा कर दिया. कांग्रेस ने खरीदी पर जेपीसी गठन की मांग दोहराई है. सुप्रिया ने आगे कहा कि राफेल मामले की जांच से मोदी सरकार भाग रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें क्या रोल है, इसपर सरकार को जवाब देना चाहिए. रक्षा सौदों में मनमानी करना सरकार को शोभा नहीं देता है. हम इसकी जांच कराने की चुनौती देते हैं.

कंगना से पद्मश्री वापस क्यों नहीं ले रहे

आजादी को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रिया श्रीनेत ने सख्त प्रतिक्रिया दी, और अभिनेत्री कंगना रनौत (PM Modi Kangana Ranaut) को सिरफिरी औरत कहा. सुप्रिया ने बोला कि बीजेपी ने अब तक उनके बयान की भर्त्सना क्यों नहीं की. पद्मश्री प्राप्त करने वाली कंगना रनौत से अब तक वह वापस क्यों नहीं लिया गया है. फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं. (Modi over reacts in front of camera)

बीजेपी का पलटवार

BJP के निशाने पर सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि सुप्रिया श्रीनेत कौन है और इनका पीएम मोदी के सामने क्या कद है. कम से कम पीएम मोदीजी के बारे में बोलने से पहले अपने नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आका पर विचार करना चाहिए. राहुल गांधी वही हैं जो आलू से सोना निकालते हैं, जिनके लिए कांग्रेस ने 14 नवंबर को बाल कांग्रेस बनाने की पहल की है.