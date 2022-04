भोपाल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया. राजधानी भोपाल के पांच नंबर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्टॉल लगाकर लोगों से महंगे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के लिए ऋण आवेदन पत्र भरवाए. लगभग 100 से अधिक आवेदन बुधवार को बैंक में दिए गए हैं. इस दौरान कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा (Congress MLA pc sharma) ने सरकार से मांग कि है कि वह इन लोगों के ऋण स्वीकृत कराए व लोन पर सब्सिडी भी दें.

महंगाई से परेशान आमजन: पीसी शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है. आमलोगों को इन वस्तुओं को खरीदने के लिए लोन लेना पड़ रहा है. सरकार से मांग की है इनके लोन स्वीकृत करवाए व इन्हें लोन में सब्सिडी भी दें. ताकि इतनी महंगाई में लोग अपना घर चला सके और किस्तों में इस लोन की अदायगी कर सके. उन्होंने कहा की कांग्रेस आमजन के लोन लेने में सहयोग कर रही है.

