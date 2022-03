भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की. यहां उन्होंने भगवान का अभिषेक किया. राजधानी का सबसे प्राचीन मंदिर बाबा बटकेश्वर बड़वाले महादेव है, इसलिए यहां महाशिवरात्रि का मुख्य आयोजन हो रहा है. कोरोना का कहर लगातार दो साल चला, लेकिन कहर कम होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पाबंदियों को हटाने का एलान किया और सबसे अपील कि की इस बार महाशिवरात्रि पूरे धूमधाम से मनाया जाए.

बड़वाले महादेव मंदिर में सीएम शिवराज ने पत्नी के साथ की पूजा

शिवराज सिंह बोले की मनोकामना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह भगवान की कृपा है कि कोरोना के कारण जो दो साल हम अच्छे से शिवरात्रि नहीं मना पाए, आज अच्छे से मना रहे हैं. भोलेनाथ सबका कल्याण करें. प्रदेश में खुशहाली हो. सीएम शिवराज ने कहा कि आज बाबा महाकाल की नगरी में 21 लाख दीयों से उज्जैन नगरी जगमगाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, और कहा भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा सभी पर बरसे, भोले भंडारी प्रदेश को खुशहाल करें.

क्यों प्रसिद्ध है बड़वाले महादेव

शहर के शिवालयों में सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. किवदंती है कि जिस स्थल पर बाबा बटेश्वर विराजमान है वे इसी पेड़ की जड़ से प्रकट हुए थे. मंदिर का करीब 200 साल पुराना इतिहास बताया जाता है. तब का लगा बड़ का पेड़ आज भी अपने महत्व की गाथा गाता है. ऐसा माना जाता है कि बिना जटाओं का वट वृक्ष नहीं होता, लेकिन यहां के वट वृक्ष है जटाएं नहीं है. (Badwale Mahadev temple on Mahashivratri) (CM Shivraj and his wife worship Badwale Mahadev temple)