भोपाल। पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा था. इसमें 5 मादा और 3 नर चीतों को विशेष रूप से तैयार दो बाड़ों में रखा गया है. इन पर निगाह रख रहे विशेषज्ञों की मानें तो शुरूआत के एक दो दिन बाद से ही चीते मस्ती के मूड में नजर आने लगे हैं. ये कभी बाड़े में पेड़ की छांव में तो कभी एक-दूसरे से साथ अठखेलियां करते देखे गए हैं. इनको एक दिन छोड़ कर भोजन में भैंस का मांस दिया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से अब ये खुद शिकार कर भोजन करना मसहूस कर रहे हैं.

कूनो पालपुर पार्क में चीता (Photo by Dr. Ana Basto)

(Photo by : Dr. Ana Basto- Cheetah Conservation Fund and Eli Walker Cheetah Conservation Fund)