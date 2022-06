भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) से पहले प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है. नामांकन दाखिल होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से 26 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के स्थानांतरित किए गये हैं. इस तबादला आदेश से उपायुक्त विकास, विकास खंड अधिकारी स्तर के अफसर भी प्रभावित हुए हैं. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आठ अलग-अलग आदेश जारी कर 109 अपर आयुक्त, उपायुक्त, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ट्रांसफर किया है.

मुख्यमंत्री की अपर सचिव बनीं IAS प्रीति मैथिल: राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2009 बैच की अधिकारी प्रीति मैथिल को मुख्यमंत्री की अपर सचिव के पद पर पदस्थ किया है. उन्हें संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. वहीं, प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड के विकास नरवाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक पद का अतिरिक्त दायित्व दिया गया.

एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारियों के तबादले: राज्य सरकार ने एडीजी और आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. एडीजी बालाघाट आशुतोष राय को एडीजी अग्निशमन (Ashutosh Rai ADG Fire) सेवाएं में पदस्थ किया गया है. जबकि, पीएचक्यू में पदस्थ आईजी संजय कुमार (IG Sanjay Kumar) आईजी बालाघाट बनाए गए हैं. शहडोल और राजगढ़ में नए एसपी पदस्थ किये गए हैं.

