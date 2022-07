भोपाल। राजधानी में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं सिवनी मालवा के छात्र निशांत राठौर के ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने वाले मामले की फोरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है. सायबर सेल ने यह रिपोर्ट एसआईटी (Special Investigation Team) को सौंप दी है. फोरेंसिक जांच में छात्र के मोबाइल से किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. छह दिन बाद भी घटना का न तो कोई चश्मदीद गवाह मिला है और न ही उसके हत्या के कोई साक्ष्य सामने आए हैं. अब तक की पड़ताल, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और उस समय के हालात खुदकुशी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं.

मोबाइल की हुई फॉरेंसिक: निशांत राठौर ने मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में किसी अन्य के द्वारा छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं. घटना से लगभग 6 मिनट पहले उसने अपने पिता को फोन लगाया था, लेकिन फोन अटैंड नहीं हुआ था. जांच में यह भी पता चला कि 'सिर तन से जुदा वाली विवादित पोस्ट भी उसी के मोबाइल से भेजी गई थी. घटना से पहले कुछ डाटा डिलीट किया गया था. निशांत राठौर की मौत मामले में क्रिप्टोकरेंसी की बात भी सामने आ रही है. इसकी भी जांच की जा रही है.

Nishank Rathore Case : BTech स्टूडेंट को चाइनीज इंस्टेंट लोन एप वाले कर रहे थे प्रताड़ित, एडिट करके अश्लील फोटो भेजे, लेकिन इन सवालों से नहीं उठा पर्दा

चाइनीज इंस्टेंट लोन एप से ली थी रकम: जांच में यह बात भी सामने आई है कि उसने कुछ मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन ले रखा था. इसके साथ ही करीब एक दर्जन दोस्तों से भी उधार पैसे लिए थे. मामले की जांच में जुटी एसआईटी पड़ताल का हवाला देकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कह रही है. लेकिन बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद एसआईटी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी.

ये सवाल अभी भी बाकी : मामले में ऐसे कई सवाल हैं, जिसको लेकर पुलिस को अभी भी जवाब की तलाश है. पुलिस मामले को आत्महत्या बता रही है, लेकिन इसमें भी कई सवाल हैं. सवाल उठ रहा है कि यदि छात्र ने आत्महत्या की तो ट्रेन के सामने आकर सुसाइड के बाद भी उसके शरीर पर खरोंच के निशान क्यों नहीं हैं. जबकि आमतौर पर ऐसे मामलों में शरीर पर कई जगह निशान आते हैं. परिजन सवाल उठा रहे हैं कि यदि छात्र ने आत्महत्या की तो फिर उसके मोबाइल से धार्मिक मैसेज किसने किया. हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच जारी है और पूरे मामले में तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है.

