भाेपाल। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी. पुलिस ने गहन छानबीन के बाद उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया. मृतका अपने संबंधों के बारे में प्रेमी की पत्नी को बताने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी. पैसों की इसी वसूली से परेशान होकर युवक ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी. (25 years of love affair ended by strangulation)

लावारिश लाश मिलने से पुलिस थी परेशानः भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना पुलिस को बुधवार सुबह सूचना मिली थी कि मरमटिया मंदिर के पास निर्माणाधीन धर्मशाला के पास बने सेप्टिक टैंक में एक महिला की लाश पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा लाश बरामद करने के बाद जांच शुरू की. पुलिस को लाश के पास से कोई ऐसा दस्तावेज बरामद नहीं हुआ, जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके. पुलिस इलाके में महिला का हुलिया दिखाकर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही थी. मिली जानकारी के अनुसार महिला की पहचान निशातपुरा निवासी 50 साल की गीताबाई धानक के रूप में कर ली गई. पुलिस ने गीताबाई धानक के परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि मरघटिया मंदिर परिसर में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद से गीताबाई की गहरी दोस्ती थी. वह अक्सर उससे मिलने उसकी घर पर जाती थी.

राजेंद्र लगातार कर रहा था पुलिस को गुमराहः शाहजहानाबाद थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि पुलिस ने पास ही रहने वाले राजेंद्र प्रसाद से पूछताछ की थी. वह पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था. बाद में जब पुलिस को पीएम रिपोर्ट मिली तो उसमें इस बात का खुलासा हो गया कि गीताबाई की हत्या गला दबाकर की गई थी. जिसके बाद में पुलिस का शक राजेंद्र प्रसाद पर गहराया. इसलिए सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई. पूछताछ में राजेंद्र प्रसाद टूट गया तथा उसने पूरी सच्चाई बयान कर दी.

25 सालों से राजेंद्र और गीता थे गहरे दोस्तः राजेंद्र पिछले करीब 25 साल से गीता बाई को जानता था. उनके बीच गहरे प्रेम संबंध थे. पिछले कई महीनों से राजेंद्र प्रसाद के पास कोई काम नहीं था. इधर गीता बाई उससे पैसों की मांग करने लगी थी. और वह उसे धमकी दे रही थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उनके बीच के संबंधों के बारे में राजेंद्र की पत्नी को बता देगी. बुधवार को भी उसने ऐसी ही धमकी दी थी. इस पर वह भड़क गया और उसने गीताबाई की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद लाश घसीटकर घर से महज पांच फीट की दूरी पर स्थित सेप्टिक टैंक में फेंक दी थी. पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद से पूछताछ के बाद हत्या और सुबूत छिपाने का मामला दर्ज कर लिया है.