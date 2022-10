भोपाल। राजधानी में लाखों की आबादी को दो दिन पानी नहीं मिलेगा. मनुआभान टेकरी जलशोधन संयंत्र की ग्रेविटि मेन फीडर मेन पाइप लाइन में लीकेज सुधार किया जा रहा है, जिसके कारण 17 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के काफी क्षेत्रों में जलप्रदाय प्रभावित रहा, 18 अक्टूबर को भी इन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी. दरअसल ग्रेविटि मेन फीडर मेन पाइप लाइन में आवश्यक लीकेज सुधार कार्य के लिए दो दिन प्रातः 6:00 बजे तक शट डाउन लिया जा रहा है.

इन इलाकों में नहीं होगी पानी की सप्लाई: लीकेज सुधार कार्य के चलते भोपाल की हरिओम बस्ती, अब्बास नगर, गोंडीपुरा, बंजारा बस्ती, गवाल बाबा बस्ती, नयापुरा, बडवई, पलासी, राजनगर, कमलेश नगर, भारतीय स्टेट, रत्न कालोनी, कृषक नगर, वकील कालोनी, पंचवटी फेस-2, राजवंश, पूजा कालोनी, गोया कालोनी, राधा-कृष्ण कालोनी, शिवानी होम्स, लांबाखेड़ा, शारदा नगर, शांति नगर, पंचवटी फेस-3, शिवनगर, जनता नगर, पारस नगर, मुरलीनगर, कपीला नगर, विश्वकर्मा नगर शिव नगर फेस-1, शिव नगर, फेस-2, शिव नगर फेस-3, नीलकंठ कालोनी, सईद कालोनी, पन्ना नगर, जैन नगर, एकता नगर, हाउसिंग बोर्ड, आवास विकास कालोनी, अमन कालोनी, एहसान नगर, संजय नगर एमआईजी विवेकानंद, हाउसिंग पार्क, ब्लूमून कालोनी, प्रेम नगर, देवकी नगर, सुंदर नगर, आशियाना फीजा, नवजीवन कालोनी, छोला मंदिर, उडिया बस्ती, गरीब नगर, रासलाखेड़ी, कल्याण नगर, प्रीत नगर, भानपुर, अटल नेहरू नगर, मालीखेड़ी, रिंग गार्डन, बिहारी कालोनी, चांदबाडी, शंकर नगर, नबाव कालोनी, नगर निगम कालोनी इत्यादि क्षेत्र में जलप्रदाय प्रभावित रहेगा.

