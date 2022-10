भोपाल। राजधानी में रविवार शाम एक दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत हो गई. भोपाल राजभवन के पास बने ट्रैफिक प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मी को दूध सप्लाई करने वाले वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई है. दरअसल राजधानी में आने वाले त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चल रहा है. राज भवन के सामने भी वाहनों की चेकिंग चल रही थी इसी के चलते भोपाल ट्रैफिक पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक छोटे लाल बघेल की ड्यूटी लगी थी. (bhopal vehicle hit policemen)

भोपाल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को वाहन ने मारी टक्कर

Anuppur Audio Viral: अपराधियों का दुस्साहस, रेत माफिया और पुलिसकर्मी में झड़प, दोनों की वार्तालाप का ऑडियो वायरल

छोटे लाल राजभवन के पास ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान सांची दुग्ध संघ के वाहन को ASI ने रोकने के लिए कहा. रोकने के बाजाय चालक तेजी से वाहन को चलाते हुए आगे बढ़ गया. इस दौरान सहायक उपनिरीक्षक छोटे लाल बघेल वाहन के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए. साथी उन्हें लेकर पास के पीपुल्स अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार करने के साथ वाहन को जब्त कर लिया है. (traffic point in bhopal) (vehicle hit policemen at traffic point in bhopal) (bhopal raj bhavan)(mp news)