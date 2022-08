भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश जारी है. जगह-जगह पेड़ गिरने की शिकायतें भी सामने आई है. भोपाल के सुभाष नगर, बरखेड़ी, लिंक रोड और अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में पेड़ गिरने की शिकायत मिली है. वहीं सुभाष नगर में गिरे पेड़ की सूचना मिलते ही तत्काल महापौर मालती राय भी सड़कों पर निकली. इस दौरान उन्होंने स्वयं खड़े होकर पेड़ों को हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया. इसके साथ ही मालती राय जलभराव वाले क्षेत्रों में भी पहुंची और निगम के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए. Trees Fell in Bhopal, Rain Alert IN MP

भोपाल में आफत की बारिश

महापौर के वार्ड के घरों में भरा पानी: शनिवार देर रात से शुरू हुई बारिश रविवार और सोमवार सुबह भी जारी रही. बारिश के चलते निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. भोपाल के कई क्षेत्रों में पानी भरने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. इसके चलते जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भोपाल महापौर मालती राय जिस वार्ड में रहती हैं, उस वार्ड के भी कई घरों में पानी भर गया. कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के चलते सड़क पर ही पानी भराव हो गया है और गलियों से लेकर घरों तक पानी घुस गया. Mayor Malti Rai ward Submerged

बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से क्रूज डूबा

सुखतवा पुल पर बाढ़ आने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद, उमरिया में घोघरी बांध में आई दरार, रातों रात तीन गांव कराए खाली

बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से क्रूज डूबा: इधर भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. उसके पहले ही भदभदा कलियासोत डेमो के गेट खोल दिए गए हैं. बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से तालाब में मौजूद क्रूज भी आधा डूब गया है. इसको व्यवस्थित करने का काम जारी है. इधर मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में रविवार से सोमवार तक 4 इंच बारिश हो चुकी है. Big lake Water level Increased

महापौर मालती राय ने खड़े होकर पेड़ों को हटवाया

बारिश से पानी पानी हुआ भोपाल

