भोपाल। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए NSUI कार्यकर्ता भोपाल में नर्सिंग काउंसलिंग के दफ्तर में धरने पर बैठ गए. गंगाजल से छिड़काव कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो NSUI , नर्सिंग छात्रों के साथ मिलकर सीएम हाउस का घेराव करेगी. इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू की नेम प्लेट पर भी कालिख पोती. Bhopal NSUI Protest

नर्सिंग काउंसिल में NSUI का धरना

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार: मध्य प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त होने से करीब 17000 से अधिक छात्रों के सामने डिग्री का संकट आ गया है. ऐसे में नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर और अन्य कर्मचारियों पर FIR की मांग को लेकर NSUI ने धरना दिया. नर्सिंग काउंसिल के जवाहर चौक स्थित दफ्तर में बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की. NSUI मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक रवि परमार ने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

गंगाजल से छिड़काव किया

NSUI ने किया गंगाजल से शुद्धिकरण: नर्सिंग काउंसिल में NSUI ने गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया. साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ा है. एनएसयूआई मेडिकल विंग हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर उसे ठीक करेगी. corruption in nursing colleges

करोड़ों की रिश्वत लेकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी: NSUI मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक रवि परमार का आरोप है कि मध्यप्रदेश में दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा योग्य और ईमानदार को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है. लाखों रूपयों का लेन देन कर रजिस्ट्रार बनाए जाते हैं. नर्सिंग काउंसिल के कर्मचारियों के भी फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं. एक कर्मचारी जोगेन्द्र यादव ने भी फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से मान्यता के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की. उन्होंने जोगेन्द्र यादव पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है. आरोप लगाया कि जोगेन्द्र यादव फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट में पैसों का लेनदेन कर फेरबदल करते थे.

