भोपाल। नवरात्रि पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीजीपी सुशांत सक्सेना ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि गरबा में शामिल होने वाली महिलाएं जब तक सुरक्षित घर न पहुंच जाए तब तक पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए. डीजीपी ने निर्देश दिया कि गरबा स्थल पर आवागमन के रास्तों पर लगातार निगरानी रखी जाए. गरबा स्थल पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा का भी उपयोग किया जाए. सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए दुर्गा उत्सव समिति के वॉलिंटियर्स की भी मदद ली जाए. नवदुर्गा में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी और आईजी से चर्चा की. (bhopal patrolling continue till women reach home)

Navratri Special: नवरात्रि के पहले गुरू और सूर्य के बीच पहुंचेगी पृथ्वी, जाने इस अजब संयोग का क्या पड़ेगा प्रभाव

संवेदनशील क्षेत्रों में रखे निगरानीः डीजीपी ने निर्देशित किया कि दुर्गा पंडालों पर अग्नि दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना से बचाव तथा मेडिकल इमरजेंसी की समुचित व्‍यवस्‍था आयोजनकर्ताओं से सुनिश्चित कराएं. सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही करें. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में सतत एवं सघन पेट्रोलिंग करें. सुनसान या कम आवाजाही वाले रास्‍तों पर भी पेट्रोलिंग करें. दुर्गा पंडाल तथा चल समारोह आदि के मार्ग के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू रहें. बड़े मंदिरों में जहां श्रद्धालु अधिक संख्‍या में आते हैं. लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्‍टम का उपयोग करें तथा क्राउड मेनेजमेंट एसओपी को वालेंटीयर‍ का सहयोग लेकर उपयोग में लाएं. इसके अलावा आवश्‍यकतानुसार फिक्‍स पिकेट्स लगाएं. (bhopal dgp gave instructions to SP and IG)

समारोह में होगी वीडियोग्राफीः डीजीपी ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन एवं समारोह के दौरान पर्याप्‍त सुरक्षा व्‍यवस्‍था रखें. साथ ही वीडियोंग्राफी अनिवार्य रूप से कराएं. सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्‍हाटसएप आदि पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मैसेज, पोस्‍ट पर निरंतर निगाह रखने के साथ ही तत्‍काल वैधानिक कार्यवाही की जाए. आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु पर्याप्‍त संख्‍या में रिजर्व बल, बलवा ड्रिल उपकरणों के साथ वाहन तैयार रखें. डीजीपी ने निर्देशित किया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूरे मार्ग की वीडियोग्राफी तथा ड्रोन से निगरानी करें. प्रत्‍येक विसर्जन स्‍थल पर पर्याप्‍त संख्‍या में नाव, गोताखोर, आवश्‍यक बचाव सामग्री की व्‍यवस्‍था कार्यक्रम समाप्ति तक उपलब्‍ध रखें एवं पर्याप्‍त प्रकाश व्‍यवस्‍था भी रखी जाए. (bhopal Videography at the ceremony) (bhopal Surveillance kept in sensitive areas)