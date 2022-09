भोपाल। राजधानी भोपाल के स्कूल में बच्ची के साथ हुए रेप मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ''स्कूल के चेयरमैन नजम जमाल, डायरेक्टर आपरेशन्स फैजल अली, ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैय्यद बिलाल एवं प्राचार्य आशीष अग्रवाल के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है. उनकी दूसरी संस्था को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा. साक्ष्य को छुपाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. बुलडोजर चलाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि स्कूलों और भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल के ऑनर और उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी''.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

चीते की तरह तेजी से काम कर रही एमपी पुलिस: पीएम मोदी के एमप दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''17 सितंबर को जब पीएम मोदी कूनो पार्क में चीतों को छोड़ेंगे उसी समय पूरे प्रदेश में गश्त वाहन एक साथ सायरन बजाते हुए गश्त पर निकलेंगे. एमपी की पुलिस चीते की तरह तेजी से काम कर रही है. पूरे प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली में एक रुपता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है''. इंदौर को पुरस्कार मिलने पर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ''देश को स्वच्छता की दिशा देने वाले इंदौर को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है. इसके लिए इंदौर की जनता को जिला प्रशासन और अन्य सभी को बधाई देता हूं''.

रिश्वत लेने वालों पर लिया एक्शन: नरसिंहपुर में पुलिस द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. इस पर उन्होंने कहा कि ''आमगांव चौकी का मामला है अवैध शराब पकड़ी गई थी और कुछ लोगों को भी थाने में पूछताछ के लिये लाया गया था. जहां पर पैसे के लेनदेन को लेकर मामला सामने आया था. इस मामले में थाना प्रभारी दीप्ति मिश्रा सहित चार लोगों को निलंबित कर दिया गया है''.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से तय: कांग्रेस विधायकों द्वारा पोषण आहार मामले में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने पर गृहमंत्री ने कहा कि ''पोषण आहार मामले में सिद्ध हो गया है कि घोटाला कमलनाथ सरकार में हुआ है. इसलिए इतना हल्ला कर रहे हैं. कांग्रेस विधायकों को गांधीजी के सामने कमलनाथ और राहुल गांधी के लिए प्रायश्चित करना चाहिए''. वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर होने वाली कांग्रेस की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से तय हैं, उनकी पार्टी है वह कुछ भी करें''.

MP Assembly Session गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले - विधानसभा में विपक्ष का रवैया शर्मनाक, चर्चा से क्यों भागते हैं कांग्रेस विधायक

राहुल गांधी और इमरान खान के विचार एक जैसे: राहुल गांधी और इमरान खान दोनों लीटर में आटा बेच रहे हैं. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''राहुल गांधी और इमरान खान के विचार मिलते हैं, दोनों लीटर में आटा बेचते हैं अच्छा है राहुल गांधी और इमरान खान की नजदीकियां बढ़ जाएं और हमारे देश का जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में हैं उसको वापस करने जैसा अच्छा विचार सामने निकल कर आए''.

आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर गया: अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने का आग्रह किया है. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''आम आदमी पार्टी का मुखौटा उखड़ गया है, केजरीवाल अब रेवड़ीबाल बन गए हैं. आईएएस अधिकारियों ने अब निर्वाचन आयोग में केजरीवाल की शिकायत की है यह अच्छी बात नहीं है''.

पशुओं के लिए बनेगी वैक्सीन: वहीं लंपी वायरस के मामले पर में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''सीएम शिवराज और में खुद निगरानी कर रहे हैं. पड़ोसी राज्य से पशु ना आए इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं. राजस्थान में बहुत तेजी से यह बीमारी फैल रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि पशुओं के लिए भी वैक्सीन बनाई जाएगी''. वहीं उन्होंने कोरोना मामलों पर भी जानकारी दी. गृहमंत्री ने कहा कि ''प्रदेश में 31 नए प्रकरण आए थे. 39 लोग ठीक हुए हैं, अभी 184 एक्टिव केस हैं जबकि पूरे प्रदेश में 4683 सैम्पल लिए गए हैं''. (Vaccine will be made for animals)

