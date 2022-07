भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिंसी चौराहे पर एक मानसिक विक्षिप्त युवक टावर पर चढ़ गया. काफी देर तक हंगामा करता रहा. उसने अपने कपड़े भी उतार कर नीचे फेंक दिये. इस दौरान पूरे चौराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना पर जहांगीराबाद पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका. बताया जा रहा है कि टावर पुलिस सर्विलेंस के लिए लगाया गया था. युवक इससे पहले भी कई भोपाल टॉकीज स्थित टावर पर चढ़ चुका है.

टावर पर चढ़ा मानसिक रोगी

युवक की मानसिक स्थिति कमजोर: टावर पर चढ़ने वाले युवक का नाम इरफान है. वह राहतगढ़ का निवासी है. उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है. वह काफी समय से क्षेत्र में इधर-उधर भटक रहा है. चौराहे के आसपास लोग इसको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं. इसके पूर्व भी एक बार यह भोपाल टॉकीज चौराहे पर इसी तरह के टावर पर चढ़ चुका है. जिसे बड़ी मुश्किलों के बाद पुलिस ने नीचे उतारा था.

जिंसी चौराहे पर लगा जाम: टावर के ठीक सामने ही फायर सब स्टेशन है. पुलिस ने पहले तो युवक को समझाइश देकर नीचे आने के कहा. लेकिन जब युवक नीचे नहीं आया तो फायर कर्मियों और SDRF की टीम को बुलाया. 3 घंटे के बाद युवक को नीचे उतारा गया. हालांकि उस वक्त जिंसी चौराहे पर लंबा जाम लग गया. जहांगीराबाद पुलिस ने व्यवस्था संभाली और ट्रैफिक को क्लियर करवाया. पुलिस ने बताया कि टावर पर चढ़े युवक ने कोई डिमांड नहीं रखी है.

