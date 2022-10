भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह फटाफट निर्णय लेकर आम जनता को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में शिवराज ने डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमें करना है. हिंदी विश्वविद्यालय उसी सोच का परिणाम था. ये अलग बात है कि कम सफल हुआ या ज्यादा. मानस में परिवर्तन हो रहा है आगे भी होगा. कुछ शब्द जो अब व्यवहारिक हैं उन्हें भी शामिल करना होगा. अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो असफल हो जाएंगे. उन्होंने आश्वस्त किया जल्द बदले जाएंगे अंग्रेजी में लिखे हुए सभी बोर्ड. सीएम शिवराज शनिवार को गांधी मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे थे. (bhopal Shivraj said we are the slaves of english) (bhopal shivraj singh praise of doctors)

हम अंग्रेजी के विरोधी नहींः मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता जरूरी. आज यह मानसिकता गलत है, कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं हो सकता है. मैंने कई मेडिकल के बच्चों को सिर्फ इसलिए मेडिकल कॉलेज छोड़ते देखा है, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी. यह एक सामाजिक क्रांति है. कुछ भी असंभव नहीं है. जब मैंने घोषणा की थी कि तो कुछ लोग मुंह पीछे कर के हंस रहे थे, लेकिन अब हमने करके दिखा दिया है. (bhopal shivraj said we are not against english) (bhopal mbbs In hindi)

हम खुद अंग्रेजी के गुलाम हो गएः सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दवाई के नाम हिंदी में क्यों नहीं लिखे जा सकते. ऊपर श्री हरि लिखो और नीचे दवाइयों का नाम लिखो. जब हिंदी भाषा घर घर पहुंचेगी, तब अंग्रेजी की चुड़ैल उतरेगी. सिर्फ हम ही अंग्रेजी के गुलाम हैं. वर्ना रूस, जापान, जर्मनी, चाइना जैसे देशों में कौन अंग्रेजी को पूछता है? हमें इन विकसित देशों से इसे भी सीखना होगा. हमें खुद पर विश्वास करना होगा. हिंदी के बड़े शब्दों में लिखना होगा दुकान.

शिवराज ने महापौर मालती राय को दिया निर्देशः मुख्यमंत्री ने मेयर मालती राय से कहा कि जो बदलाव किए जाने हैं जल्द कीजिए. हम मिलकर काम करेंगे. जो बोर्ड बदलने हैं बदल डालो. शिवराज ने गांधी मेडकल कॉलेज दौरे के समय वॉर रूम का भी निरीक्षण किया. यहीं पर MBBS की किताबों का हिंदी में रूपांतरण किया गया है. (bhopal shivraj directed Mayor malti Rai)

डॉक्टरों की मुक्त कंठ से प्रशंसाः शिवराज सिंह ने इस अभियान में लगी डॉक्टरों की पूरी टीम को बधाई दी है. डॉक्टर्स को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने कितना बड़ा काम किया है. यह जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की शिक्षा दे सकें. आप एक नए युग का सृजन कर रहे है. (bhopal shivraj singh praise of doctors)