भोपाल। मध्यप्रदेश के कॉलोनाइजर्स के लिए राहत भरी (Big relief to colonizers of mp) खबर है. अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में काम कर सकेंगे. लोगों को राहत देते हुए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च (colonizers online portal launch) कर दिया है. कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 30 दिन की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे.



सरल होगी प्रक्रिया, विकास कार्य में आएगी तेजी

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी जिससे प्रदेश के विकास में तेजी आएगी. उन्होंने कहा की हाल ही में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हम ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के प्रावधान किये हैं जिसमें सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी.

पोर्टल पर होंंगे सभी काम

इस पोर्टल पर आवेदन की सुविधा ई नगर पालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी. इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए आवेदक को सर्टिफिकेट दिए जाने की सुविधा भी होगी. कॉलोनाइजर के नए रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किए जाएंगे जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे.

