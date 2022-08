भोपाल। देश के गृहमंत्री अमित शाह सोमवार 22 अगस्त को भोपाल दौरे पर रहेंगे. दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा उन सभी जगहों का निरीक्षण करेंगे जहां गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रहेगा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ''अमित शाह एक भारत श्रेष्ठ भारत आर्किटेक्ट हैं. साहस, विनम्रता और कौटिल्य त्रिवेणी अमित शाह के मध्यप्रदेश आगमन पर पूरा प्रदेश उनकी अगवानी के लिए आतुर है''.अमित शाह भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत से 1537 पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा चार कार्यक्रमों और मध्य क्षेत्र परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे. Amit shah bhopal visit

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

फ्लॉप फिल्म काट्रेलर कौन देखेगा: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मध्यप्रदेश में अभी तो ट्रेलर है वाले बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ''जिसकी पूरी की पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है उसका ट्रेलर कौन देखेगा. उन्होंने कहा कमलनाथ खुद को 2023 का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जबकि इनके 14 विधायकों ने उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग की है. जबलपुर में भी कमलनाथ के विधायक ने उनके विषय में क्या कुछ कहा सब ने देखा है. कमलनाथ के नेतृत्व में कई विधायक बागी हुए है. उन पर उम्र भारी हो रही है. कमलनाथ कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, वह यह भी कह चुके हैं कि 23 में वह दिल्ली जाने वाले हैं''. Who will watch trailer of flop movie

3 साल में अध्यक्ष नहीं चुन पाई कांग्रेस: वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचातानी पर कहा कि ''3 साल में जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा. यह उनका आंतरिक मामला है इसमें हमें कुछ नहीं कहना है. लेकिन राहुल और प्रियंका मिलकर या तो सोनिया गांधी को चुन लेंगे या सोनिया और प्रियंका मिलकर राहुल गांधी को चुन लेंगे''.

एमपी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, गृहमंत्री बोले ये है पश्चाताप यात्रा, Dhar Karam Dam को लेकर दिया बड़ा बयान

जोमैटो विज्ञापन की जांच के दिये निर्देश: जोमैटो का एक विज्ञापन वायरल हो रहा है जिसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''प्रथम दृष्टया वह वीडियो मार्किंग किया हुआ लग रहा है. उज्जैन एसपी को इसकी जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जा सके. वहीं मध्य प्रदेश सरकार सुसाइड प्रीवेंशन पॉलिसी बना रही है, इस पर उन्होंने कहा कि अभी यह मूर्त रूप में है और जैसे ही यह पॉलिसी स्पष्ट होती है इसके बारे में बताया जाएगा''. zomato ad controversy

24 घंटों में 64 कोरोना केस: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना मामलों को लेकर कहा कि ''संपूर्ण मध्यप्रदेश में बीते 24 घंटों में 64 केस सामने आए हैं. जबकि 125 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं. 639 एक्टिव केस हैं. 3314 सैंपल पूरे मध्यप्रदेश में लिए गए हैं. वर्तमान में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है''. MP corona Case

