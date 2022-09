भोपाल। राजधानी भोपाल की सड़कों पर अब 40 सीएनजी बसें चलना शुरू हो गई हैं. स्थानीय मंत्री विश्वास सारंग और महापौर परिषद ने आईएसबीटी से इन बसों को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद राजधानी भोपाल में लोकल ट्रांसपोर्ट बसों की संख्या बढ़कर 315 हो गई है. आईएसबीटी पर हुए समारोह को संबोधित करते हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बीसीएलएल के अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि इन बसों पर चलने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों का पुलिस वैरीफिकेशन किया जाए. उन्होंने कहा कि पूर्व में दूसरे धर्म के एक शादीशुदा युवक द्वारा बस में अक्सर सफर करने वाली युवती से नजदीकियां बढ़ाने का मामला सामने आ चुका है. इसलिए ड्राइवर कंडक्टर बस में अक्सर सफर करने वाले युवतियों से उनका नंबर न मांगे. (Bhopal MLA warn driver conductor)



240 सीएनजी बसें और आएंगीः राजधानी भोपाल में जल्द ही 240 सीएनजी बसें और आएंगी. भोपाल नगर निगम कमिश्नर बीएस कोसलानी ने बताया कि इस दिशा में पहले चरण में 40 बसें शुरू कराई जा रही हैं. इसके बाद 240 सीएनजी बसें और शहर में चलेंगी. हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोशिश की जाए कि एक स्टॉप पर पहुंचने वाली बसों के बीच 10-10 मिनट का अंतर रहें. ताकि बस स्टॉप पर कई बसें एक साथ दिखाई न दें. (Bhopal MLA warn driver conductor do not ask for the number of girls)



मंत्री बोले छोटे स्टॉप के लिए लिंकेज बनाएंः मंत्री विश्वास सारंग ने सीएनजी बसें चलाए जाने को लेकर खुशी जतायी. उन्होंने कहा कि ऐसी योजना भी बनायी जाए कि मुख्य स्टॉप तक यदि बस छोड रही है, तो आसपास के छोटे स्टॉप पर यात्रियों को छोड़ने के लिए छोटे वाहन वहां उपलब्ध हों. इससे शहर का यातायात और सुलभ हो सकेगा. उधर इस मौके पर नए एमआईसी सदस्यों ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया. (Bhopal 240 cng buses more to come)