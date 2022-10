भोपाल। राजधानी में युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है. आरोपी युवक कुछ दिनों तक युवती से रिलेशन में था और अलग होने के बाद युवती के निजी फोटो Instagram पर वायरल कर दिए थे साथ ही बाकी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अन्य फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए 12 लाख रुपए की मांग कर रहा था. जिससे परेशान होकर युवती ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी थी. जानकारी के मुताबिक साथ रहने के दौरान आरोपी युवक युवती से अप्राकृतिक कृत्य करने लगा था जिससे तंग आकर लड़की ने युवक से रिश्ता तोड़ दिया था. (bhopal crime news)

पहले शादी फिर धोखा: मामले को लेकर अयोध्या नगर के थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि 25 साल की युवती चार पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी इसी दौरान उसका प्रेम-प्रसंग कोचिंग में साथ में पढ़ने वाले प्रहलाद सेन नाम के युवक से हो गया. पहले शादी करने का झांसा देकर प्रहलाद ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिए. युवती ने जब शादी का दबाव डाला तो प्रहलाद ने उससे आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. कुछ दिनों बाद आरोपी युवती के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, युवती के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा.

Indore Ragging Case : जूनियर छात्रों के साथ Unnatural Sex कर धमकी देते थे सीनियर्स, जांच में हुए और भी कई खुलासे

आरोपी से परेशान होकर पीड़िता ने हर तरह का संबंध खत्म कर दिया. जिसके बाद आरोपी ने निजी पलों के फोटो वायरल करने की धमकी दी. फोटो वायरल न करने के एवज में 12 लाख रुपए की मांग की, मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने इंस्टाग्राम आईडी पर लड़की के फोटो वायरल कर दिए. तब युवती ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (boy threatens to viral private photos in bhopal) (threatens to viral private photos in bhopal) (mp news) (bhopal police arrest accused)