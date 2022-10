भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शनिवार को मध्य प्रदेश में 4,000 से अधिक मतदाताओं को सम्मानित किया गया. राज्य के 52 जिलों में 100 वर्ष से अधिक आयु के 4,168 मतदाताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम एक साथ हुआ. जिसमें अधिकारियों ने प्रत्येक बुजुर्ग के घर जाकर उन्हें वीडियो लिंग के माध्यम से जोड़ा था. इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आपको अपने बड़ों के साथ कुछ समय बैठने की जरूरत है. एक घर संपत्ति के कारण समृद्ध नहीं होता है, यह तब समृद्ध होता है जब आप बुजुर्गों को खुशी से हंसते हुए देखते हैं. चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने भी दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया. जबकि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनुपम राजन ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और शॉल भेंट की. (bhopal voters honored more than four thousand)

युवाओं को बुजुर्गों से प्रेरणा लेने की जरूरतः कई बुजुर्ग मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र बांटे गए. अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि युवा पीढ़ी को ऐसे बुजुर्गें से प्रेरित होना चाहिए, जो चुनाव को एक त्योहार मानते हैं. और मतदान केंद्रों पर मतदान करने जाते हैं. सीईसी कुमार ने इंदौर, दमोह, जबलपुर, विदिशा और भोपाल में स्थित सौ साल के लोगों के साथ भी बातचीत की. राजन ने कहा कि 4,168 शतकवीर मतदाताओं में 3,040 पुरुष और 1,128 महिलाएं शामिल हैं. जिसमें विदिशा की तराना विधानसभा सीट से 118 वर्षीय धन्नाजी सबसे उम्रदराज हैं. जबकि 111 साल की कुंवारी बाई, बड़वानी के पनसेमल से महिलाओं में सबसे उम्रदराज हैं. सीहोर से उन्होंने कहा कि ऐसे 325 मतदाता हैं, इसके बाद उज्जैन में 296, देवास में 217, रीवा में 189 और राजगढ़ में 173 मतदाता हैं. (पीटीआई) (more than four thousand honored from 52 districts)