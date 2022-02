भोपाल। बैरसिया के बसई गांव की गौ सेवा भारती गौशाला मामले में पांच बिंदुओं पर जांच शुरू हो गई है. अगले पांच दिनों में जांच पूरी कर सोमवार यानी 7 फरवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. इस मामले में बीजेपी से जुड़ी गौशाला संचालिका निर्मला शांडिल्य के खिलाफ पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है. निर्मला 2001 से गौशाला का संचालन कर रही थीं. जांच रिपोर्ट में गौशाला को अब तक मिले अनुदान, रख रखाव और घटना से जुड़े तमाम बिंदुओं की जांच की जाएगी. उधर, कांग्रेस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है. कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के मुताबिक प्रदेश में पांच सालों में 5,577 गायों की मौत हुई है.

इन बिंदुओं पर की जा रही जांच

गौशाला में 100 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल मिलने के सनसनीखेज मामले को लेकर मजिस्ट्रीरियल जांच शुरू हो गई है. जांच का जिम्मा बैरसिया एसडीएम आदित्य जैन को सौंपा गया है. उनके मुताबिक जांच के लिए पांच बिंदु तय किए गए हैं:

पिछले पांच सालों के दौरान गौ सेवा भारती गौशाला को कितना अनुदान प्राप्त हुआ

प्राप्त हुए अनुदान का किस तरह से उपयोग किया जा रहा था

गौशाला में रखी गई गायों की देख-रेख और खानपान की क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई थीं

गौशाला में गायों की मौत के बाद क्या कदम उठाया गया

गौशाला में गायों की मौत की मुख्य वजह क्या है, गायों में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं फैल गई है

करीब 65 गायों का पोस्टमार्टम भी कराया गया

भोपाल कलेक्टर अविनाष लवानिया के मुताबिक करीब 65 गायों का पोस्टमार्टम भी कराया गया है. हालांकि, अभी तक गायों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है. जांच रिपोर्ट तीन दिनों में पूरी हो जाएगी।

दो साल में 21 लाख अनुदान मिला

बताया जा रहा है कि सरकार से नेत्री निर्मला शांडिल्य को पिछले दो साल में 21.09 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है. साल 2019-20 में 8.89 लाख रुपए मिले थे. इसी तरह 2020-21 में 12.19 लाख रुपए मिले हैं. हालांकि, अब इस मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिर अनुदान में प्राप्त हुई राशि का क्या उपयोग किया गया.

कांग्रेस ने उठाए सरकार पर सवाल

कांग्रेस ने गौशाला में इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के मुताबिक पिछले पांच सालों में 5,577 गायों की मौत हुई हैं. साल 2020-21 में प्रदेश में 290 गायों की मौत हुई. 2019-20 में 595, 2018-19 में 907, 2017-18 में 1847 और 2016-17 में 616 गायों की मौत हुई है. प्रदेश की बीजेपी सरकार गाय के नाम पर सिर्फ बात करती है, लेकिन इसको लेकर कुछ नहीं किया.

