भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर तिरंगा झंडा फहराया. बारिश के बीच उन्होंने परेड की सलामी ली और वीरता के पुरस्कार भी दिए. वीरता पुरस्कार के दौरान व्हीलचेयर पर आने वाले जवान को सीएम ने खुद मंच से नीचे उतर का पुरस्कार दिया. इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की. जिसमें RSS के हेडगेवार की स्मृतियों को सरकार सहेजने का काम करेगी. साथ ही कारम बांध में काम करने वाले कर्मचारियों को 2-2 लाख की राशि देने की भी घोषणा की. (CM Shivraj Big announcements) (Veer bharat memorial will be built in Bhopal)

व्हीलचेयर पर आए जवान को सीएम ने नीचे जाकर दिया पुरस्कार

सीएम शिवराज की स्पीच की अहम बातें:

सीएम शिवराज ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि धार में बांध दरार संकट टालने में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों को सरकार सम्मानित करेगी. जवानों को 2-2 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.

एमपी में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री जन आवास योजना. पीएम आवास के अपात्र लोगों को मिलेगा आशियाना. इस योजना के तहत लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे.

माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी.

सीएम ने एक साल के अंदर एक लाख पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया.

पिछली सरकार के समय कर्ज माफी के नाम पर ब्याज चढ़ा है. जिन किसानों पर कर्ज है उनके ब्याज माफ करेगी सरकार.

आदिवासियों को सशक्त बनाने वाले पेसा एक्ट 18 सितंबर तक एमपी में पूरी तरह से लागू करेगी सरकार.

संघ विरोधियों को शिवराज सिंह चौहान का करारा जवाब,एमपी के बालाघाट में RSS संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृतियों को सहेजेगी सरकार.

भोपाल में वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे. जिसमें शहीदों की प्रतिमा,बलिदान से जुड़ी जानकारी रहेगी.

2024 तक मध्य प्रदेश के हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है.

25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष अभियान चलाया जाएगा.

मध्य प्रदेश में सहकारिता नीति लागू की जाएगी.

मध्यप्रदेश में रहने के लिए सबको जमीन दी जाएगी.

सीएम राइज स्कूल में गुणवक्ता शिक्षा दी जाएगी.

MP के 10 संभागीय IIT को आदर्श IIT के रूप में विकसित किया जाएगा.

23 विकासखण्ड में नए IIT खोले जाएंगे. शिवराज ने लाल परेड ग्राउंड पर किया ध्वजारोहण सीएम ने ली परेड की सलामी

75th Independence Day: CM शिवराज ने लाल परेड ग्राउंड पर किया ध्वजारोहण, जानिये किसने कहां फहराया तिरंगा

इन्हें मिले वीरता पदक.

1-तरुण नायक पुलिस अधीक्षक सागर

2-अभिषेक तिवारी पुलिस अधीक्षक रतलाम

3-रवि द्विवेदी सहायक सेनानी बालाघाट

4- हिम्मत सिंह उप निरीक्षक बालाघाट

5-विपिन पाल को उप निरीक्षक बालाघाट

6-राम पदम उपनिरीक्षक बालाघाट

7-अजीत सिंह बालाघाट

8- बिसाहूलाल बालाघाट



इन्हें मिले वरिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक

राजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल

आदर्श कटियार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल भोपाल

डी. श्रीनिवास राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल

रवि कुमार गुप्ता, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल

सुभाष सिंह, पुलिस अधीक्षक रेडियो इंदौर

रिटायर्ड प्रमोद, पीटर निरीक्षक रेडियो

निरंजन कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक भोपाल

लल्लू राम त्यागी, कार्यवाहक सहायक पुलिस अधीक्षक CID

इन्हें मिले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक जेल विभाग

गोपाल प्रसाद ताम्रकार, जेल अधीक्षक जबलपुर

रमेश चंद्र आर्य, जेल अधीक्षक भोपाल

महावीर सिंह रावत, जेल अधीक्षक हरदा

ब्रजराज सिंह बघेल, मुख्य प्रहरी सतना

(Azadi Ka Amrit Mahotsav) (Har Ghar Tiranga) (CM Shivraj Big announcements) (jobs to one lakh youth in MP) (Veer bharat memorial will be built in Bhopal) (75th Independence Day)