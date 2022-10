भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन लालपरेड ग्राउंड और नीलम पार्क में किया जाएगा, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शराब एवं नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम मिन्टोंहाल गांधी प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया जाएगा. इन कार्यक्रमों के दौरान आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिए गए हैं. (Bhopal anti drug program) (Uma Bharti against drugs in MP) (CM Shivraj Aware Society Against Drug)

भोपाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था

डायवर्शन प्लान (A): राजधानी में आयोजित कार्यक्रम को लेकर पुलिस विभाग ने डायवर्शन प्लान जारी कर दिया है. लोक परिवहन यान एवं आम वाहनों के लिए डायवर्सन एवं यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. डी.बी माॅल तिराहे से जेल मुख्यालय रोटरी होकर कंट्रोल रूम तिराहे की ओर जाने वाला वाहन डीबी माॅल तिराहे से मैदा मिल, सुभाष नगर आरओबी ब्रिज, प्रभात चैराहा होकर पुराने भोपाल की ओर से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.

डायवर्शन प्लान (B): रोशनपुरा चैराहा से भारत टाॅकीज की ओर जाने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन बाणगंगा, मछलीघर, खटलापुरा, पी.एच.क्यू. तिराहा, लिली टाॅकीज होते हुये भारत टाॅकीज की ओर जा सकेंगे. टी.टी.नगर से रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड की ओर जाने वाली मिनी बसें एवं बड़ी बसें अपैक्स बैंक, लिंक रोड नंबर-1 से होते हुए बोर्ड ऑफिस चैराहा, मैंदा मिल, सुभाष नगर आरओबी ब्रिज, प्रभात चैराहा, बोगदापुल से होकर भारत टाॅकीज होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे.

डायवर्शन प्लान (C): भारत टाॅकीज से रोशनपुरा की ओर जाने वाले केवल दो पहिया वाहन लिली टाॅकीज पी.एच.क्यू. तिराहा, खटलापुरा, मछलीघर, बाणगंगा, होते हुए रोशनपुरा की ओर जा सकेगें. बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से टी.टी.नगर, न्यू मार्केट की ओर आने वाली मिनी बसें एवं बड़ी बसें व सभी प्रकार के चार पहिया वाहन भारत टाॅकीज से होते हुए बोगदा पुल, प्रभात चैराहा, सुभाष नगर आरओबी ब्रिज, मैदा मिल, बोर्ड ऑफिस चैराहे से होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे.

डायवर्शन प्लान (D): पीएचक्यू की ओर से भारत टाॅकीज की ओर जाने वाले वाहन लिली चैराहा चिकलोद रोड, जिन्सी, पुलबोगदा, पुल पातरा से भारत टाकीज की ओर जा सकेंगे. रायल मार्केट से सोमवारा कर्फ्यू वाली माता मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेगें. यह वाहन राॅयल मार्केट से एलबीएस अस्पताल, तीन मोहरा होते हुए आगे की ओर जा सकेगें. लालघाटी से मोती मस्जिद की ओर जाने वाली बीसीसीएल एवं अन्य बसें राॅयल मार्केट से सोमवारा की ओर नहीं जा सकेगी. यह बसें लालघाटी से व्हीआईपी, रेतघाट रोड होते हुये आगे जा सकेगी.

यहां रहेगा प्रतिबंध: अनुमति प्राप्त सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश भी लालपरेड की ओर आने वाले मार्ग-डीबी माॅल तिराहे से जेल मुख्यालय रोटरी की ओर, लिली चैराहे से पुलिस मुख्यालय की ओर, रोशनपुरा से गांधी पार्क तिराहे की ओर, तलैया से लिली चैराहे की ओर, रायॅल मार्केट से पीरगेट की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

CM Race Shivraj Vs Uma Bharti: उमा भारती का ऐलान, नहीं बनेंगी MP की सीएम, कहा- जो लोग ऐसा सोचते हैं वो छोटे दिमाग के लोग

वाहनों की पार्किंग व्यवस्था: बस एवं बड़े वाहनों की पार्किग व्यवस्था लालपरेड मैदान एमव्हीएम काॅलेज मैदान में रहेगी. चार पहिया वाहन पार्किग व्यवस्था लालपरेड मैदान के अंदर आम बगिया, वाॅलीवाल मैदान एवं बैण्ड स्कूल के सामने रहेगी. दो पहिया वाहन पार्किग व्यवस्था हार्स रायडिंग मैदान में रहेगी. नीलम पार्क में बसें एवं बड़े वाहन की पार्किंग व्यवस्था सेंट्रल लायब्रेरी मैदान में रहेगी.दो पहिया, चार पहिया वाहन पार्किग व्यवस्था शाहजहानी पार्क में रहेगी. (Bhopal anti drug program) (Uma Bharti against drugs in MP) (CM Shivraj Aware Society Against Drug)