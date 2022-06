भोपाल। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे. भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में हुई सभा में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने कहा कि 'भोपाल आने से कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ गई है. कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे से मिली हुई हैं. बाहर कमलनाथ और मामा अलग हैं, लेकिन अंदर दोनों मामा-मामू हैं'.

असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

ओवैसी की सभा में उमड़ा हुजूम: नरेला विधानसभा में हुई इस सभा में बड़ी संख्या में ओवैसी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम नजर आया. महिला, बच्चों के साथ बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग भी शामिल हुए. ओवैसी के मंच पर आते ही लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया. ओवैसी ने भी जनता का अभिवादन स्वीकारा. ओवैसी ने बीजेपी-कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लिया और कहा कि 'दोनों पार्टियां मुस्लिमों के साथ छलावा कर रही हैं'.

किसी से नहीं डरें युवा: ओवैसी ने मंच से युवाओं को गुस्सा और अन्य चीजों से दूर रहने की जगह सियासत में आने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि 'आज के युवा को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. डरना है तो सिर्फ ऊपर वाले उस खुदा से डरना चाहिए. ना कमलनाथ से ना मामा से'. ओवैसी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'मामा को डर हो गया है कि वह कुछ करेंगे तो कहीं गृहमंत्री उनकी कुर्सी पर ना बैठ जाएं, जो उनकी कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं'.

नहीं लिया शिवराज का नाम: ओवैसी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम अपने भाषण में एक भी बार नहीं लिया. जब-जब भी मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार का जिक्र किया, तब मामा या मुख्यमंत्री कहकर ही संबोधित किया. वहीं, कांग्रेस द्वारा एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहने पर ओवैसी ने कहा कि 'कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, क्या उन्होंने ओवैसी के हाथ से गुलाबजामुन खा कर मामा को मुख्यमंत्री बनाया'. 'कमलनाथ बताएं सिंधिया और बीस विधायक बीजेपी में क्यों गए. क्या इसके लिए भी ओवैसी जिम्मेदार है'.

''कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि मैं भाजपा की बी टीम हूं. मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि बताओ कमल नाथ जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के 20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए. क्या इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार था. बताओ कमल नाथ तुम्हारे कांग्रेस के लोग अपना जमीर बेचकर भाजपा में चले गए. मगर कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह पर उंगली उठाए''.-असदुद्दीन ओवैसी, Aimim चीफ

AIMIM को बताया तीसरा विकल्प: AIMIM चीफ ओवैसी ने जनता से कहा 'आप हमारा साथ दीजिए,कांग्रेस साथ नहीं दे सकती. कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है. दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं'. ओवैसी ने अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में बताया. उन्होंने कहा की अभी नगर निगम में उनके भोपाल में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं. इन को जीत दिलाएं. इसके बाद उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी ताकत झोंकेगी

Owaisi in Bhopal: AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले- राजस्थान में हिंदू युवक के हत्यारों पर हो कानून के मुताबिक कार्रवाई

बुलडोजर कार्रवाई पर साधा निशाना: वहीं, खरगोन और सेंधवा में मकान तोड़ने की कार्रवाई पर ओवैसी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा 'मध्य प्रदेश के मामा अब बुलडोजर मामा हो गए हैं. आपने खरगोन और सेंधवा में गरीबों के मकान तोड़ डाले'. जनसभा को सम्बोधित करते हुए असद्दुदीन ओवैसी ने कहा - "जोशीले नारों, जज्बातों और रोने से आपके बच्चों को स्कूल, आपका अधिकार नहीं मिलेगा. सेंधवा और खरगोन में हमे कोई बचाने नहीं आया. मध्यप्रदेश के असेम्बली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, लेकिन आपकी आवाज कोई नहीं उठाता".

