शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, अस्पतालों के खाली पदों को भरने का रास्ता होगा साफ, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिलेगी राहत

शिवराज कैबिनेट की बैठक आज हो रही है. बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. अस्पतालों के खाली पदों को भरने और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान निरामयम योजना के तहत लाने पर प्रस्ताव रखा जायेगा.

MP Corona Update: 24 घंटे में 6,970 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हजार के करीब, खंडवा सांसद भी संक्रमित

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में 7 हजार के करीब नए केस मिले हैं, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हजार के पास पहुंच गई है. छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं टाल दी गई हैं.

MP Pre-Board Examination: 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी-गाइडलाइन जारी

10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल (MP Pre-Board Examination) शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, 20 जनवरी से 31 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी.

प्रियंका गांधी के 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' की बीजेपी ने ढूंढी काट, दिया नया नारा 'लड़की हूं पढ़ सकती हूं'

यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का (priyanka gandhi ladki hu lad salti hu campaign) नारा 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' पर एमपी में भी सियासी बवाल शुरू हो गया है.बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव के इस बयान पर तंज कसा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नए नारे लड़की हूं पढ़ सकती हूं से इसका जवाब दिया है.

पंचायतों ने की पैसों की हेराफेरी तो सरकार सिखाएगी सबक! MP में पंचायतों को वापस मिले वित्तीय अधिकार

MP में शिवराज सरकार ने प्रशासनिक समितियों को दोबारा वित्तीय अधिकार वापस दे दिए हैं. इससे पहले भी सरकार ने बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक हटा दी थी, लेकिन एक ही दिन बाद फैसला पलट दिया था. सीएम शिवराज सिंह ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि यदि कहीं भी राशि का दुरूपयोग हुआ तो प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए जाएंगे.

एमपी में फिर शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, 31 जनवरी तक बंद हैं सभी स्कूल

एमपी में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम सोमवार यानी 17 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है. इसके तहत बच्चों को आकाशवाणी और डिजीलेप वाट्सएप समूहों के माध्यम से भी शैक्षिक सामग्री प्रदान की जायेगी. (MP begins Hamara Ghar Hamara Vidyalaya Program)

एमपी में जहरीली शराब ने फिर ली जान! भिंड में तीन मौत के बाद दो थाना प्रभारी निंलबित

मध्यप्रदेश में नए और सख्त कानून (Madhya Pradesh Excise Amendment Act 2021) के बावजूद ग्वालियर-चंबल रीजन में जहरीली शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध (Three died due to poisonous liquor in Bhind) नहीं लग पाया है, भिंड जिले में दो दिनों में तीन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, जिसके बाद एसपी ने एक टीआई और कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है.

इंदौर गैंगरेपः अय्याशी के अड्डे ने खोले कई राज, हर रोज होती थी न्यूड पार्टी, देखें सर्च ऑपरेशन में पुलिस को क्या क्या मिला

इंदौर में पत्नी से हैवानियत के मामले में पुलिस ने फार्म हाउस से कई तरह के सामान बरामद किये हैं, जिसमें महंगी शराब, सेक्स टॉय, ऑडी कार शामिल हैं. आरोपी पति राजेश बिल्डर है.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के तीसरे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

शूटिंग के दौरान खजराना मंदिर पहुंची सारा अली खान, पूजा-पाठ के बाद पुजारी के साथ लीं सेल्फी

अभिनेत्री सारा अली खान खजराना गणेश मंदिर में गणपति बप्पा का (Actress Sara Ali Khan worships at Khajrana temple) आशीर्वाद लेने पहुंची. सारा आजकल इंदौर में प्रोडक्शन-25 की शूटिंग कर रही हैं.