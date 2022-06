International Yoga Day: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दी जायेगी योग शिक्षा, शिवराज सिंह का ऐलान

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) पर आज मंगलवार को भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ योग करते हुए कहा कि पूरे राज्य के स्कूलों में बच्चों के योग की शिक्षा दी जायेगी.

Pragya Thakur Death Threats: धमकी देने वालों को सांसद प्रज्ञा की चेतावनी, कहा- ....ठोकना भी आता है

भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी (Pragya Thakur received death threats) मिलने पर प्रज्ञा सिंह ने लताड़ लगाते हुए ट्विटर पर चुनौती दी है. जिन नंबर से प्रज्ञा सिंह को धमकी मिली वो दुबई के हैं. प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर उन नंबरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि, हां मैं भोपाल में हूं और मुझे ठोकना भी आता है.

MRS Universe 2022: भोपाल की अमृता कोरिया में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, जानिए बेटे के सपने से कैसे शुरू हुई कहानी

कोरिया में होने वाली मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 में भोपाल की अमृता त्रिपाठी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. आइए जानते हैं किस तरह से अमृता की तैयारी है और कैसे पहुंची वो इस मुकाम पर- (MRS Universe 2022 Contest in Korea)

MP Congress : कमलनाथ ने फिर चेताया - निकाय चुनाव में परफाॅर्मेंस से तय होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड

निकाय चुनाव में अपने चहेतों को टिकट दिलवाने में ऐड़ी चोटी का जोर लगाने वाले कांग्रेस विधायकों के रिपोर्ट कार्ड में निकाय चुनाव के रिजल्ट के नंबर जुड़ेंगे. कांग्रेस विधायकों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए प्रदेश संगठन के सामने खूब जोर लगाया, लेकिन अब इन विधायकों को इन उम्मीदवारों को जिताकर लाना होगा. पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है और विधायकों के क्षेत्र में पार्टी का क्या परफाॅर्मेंस है, इससे उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा.

Digvijay Singh Case: दिग्विजय सिंह ने कहा RSS करता है ISI के लिए जासूसी, मानहानि का केस दर्ज, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी

सांसद दिग्विजय सिंह (former CM Digvijay Singh) पर आरोप है कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे(Lawyer filed petition against former CM Digvijay Singh). इस मामले को लेकर दिग्विजय पर एक वकील की याचिका पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है.

Ranji Trophy MP Cricket Team :CM शिवराज ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल से पहले MP के क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश रणजी मैच के खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात की है. सीएम ने खिलाड़ियों को फाइनल मैच जीतने के लिए प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दीं. साथ ही मुख्यमंत्री निवास पर भी आमंत्रित किया. (CM Shivraj encourages MP cricketers) (MP team in Ranji Trophy final) (MP team play final from Mumbai) (CM Talked to players of MP Ranji match)

Longest day of Year : 21 जून को इतने बजे परछाई भी छोड़ देगी आपका साथ, ये है वजह, यहां दिखेगा सबसे बेहतरीन नजारा

परछाई हमेशा हमारा साथ देती है, लेकिन 21 जून (Longest day of Year) को यह बात भी थोड़ी देर के लिए गलत साबित हो जाती है. 21 जून के दिन दोपहर में थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में भी हमारी परछाई (shadowless body) नजर नहीं आती है. पृथ्वी पर दिन सुबह जल्दी होगा जबकि सूर्यास्त देर से होगा. 21 जून (Summer solstice 2022) को साल के सबसे बड़े दिन के साथ ही साल की सबसे छोटी रात भी होती है. Shadow will disappear

World Yoga Day: जबलपुर की 'वाटर गर्ल' पानी में करती है योगा, बताया सेहतमंद रहने का मंत्र

International Yoga Day 2022: आज कल की बिजी लाइफ स्टाइल में शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए योगा करना बहुत जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि 21 जून को अब योग दिवस (21 June 2022 World Yoga Day) के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं जबलपुर की 'वाटर गर्ल'

21 जून का राशिफलः मेष, वृषभ और तुला राशि के लिए खास है आज का दिन, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

Mangalvar Upay 2022: आज का दिन है खास, इन उपायों के करने से हनुमान भक्तों पर बरसेगी कृपा

मंगलवार का खास महत्व होता है. भगवान हनुमान की भी पूजा (hanuman ki puja) अर्चना का विधान है. मंगलवार के ये कुछ (Mangalwar Upaye) ऐसे उपाय हैं जिनके लिए माना जाता है कि, इन्हें अपनाया जाए तो जीवन में आ रहे व्यवधान से मुक्ति मिलती है.