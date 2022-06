Ayushman Bharat Yojana: एमपी के 84 अस्पतालों की जांच, 27 में मिला फर्जीवाड़ा, शिवराज ने जताई नाराजगी, कांग्रेस ने साधा निशाना

मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में जोरों से धोखाधड़ी चल रही है. 12 जिलों के 84 अस्पतालों की जांच में 27 में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. एक ओर शिवराज सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है, तो वहीं कांग्रेस ने इसके लिए भाजपा के नेताओं के संरक्षण को जिम्मेदार ठहराया है.

MP Mayor Elections: अब सड़कों पर दिखेगी निकाय चुनाव की जंग, भोपाल में कांग्रेस-भाजपा की महापौर प्रत्याशी आज भरेंगी नामांकन

मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तपिश अब सड़कों पर दिखने लगी है. आज शुक्रवार को कांग्रेस और भाजपा की भोपाल महापौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगी. कांग्रेस की ओर से विभा पटेल, तो वहीं भाजपा से मालती राय नामांकन करेंगी. इस दौरान भाजपा की ओर से सीएम शिवराज सहित बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जबकि विभा पटेल का नामांकन भरवाने पूर्व सीएम कमलनाथ आयेंगे.

गडकरी का नया प्लान- गलत जगह पार्क हुई गाड़ी की फोटो भेजने पर मिलेंगे ₹500

सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है. वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

Best of Five Rule: एमपी में युवाओं के अच्छे नंबर, लेकिन बेस्ट ऑफ फाइव के कारण कई परीक्षाओं में अयोग्य हुए छात्र, नहीं हो पाएंगे सेना में भर्ती

मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल से संबंधित स्कूलों में बेस्ट ऑफ फाइव योजना के तहत रिजल्ट तो सुधरा, लेकिन मध्यप्रदेश के बच्चे गणित और अंग्रेजी में कमजोर हो गए. बेस्ट ऑफ फाइव योजना से परीक्षार्थी सभी छह विषय की परीक्षा में शामिल होगा, लेकिन सर्वाधिक पांच अंक वाले विषयों के नंबर जोड़कर रिजल्ट घोषित किया जाएगा. लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि, यह छात्र आर्मी में भर्ती के लिए अयोग्य हो गए. अब ये छात्र भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले आर्मी (जीडी) के फार्म को नहीं भर सकते. क्योंकि उस फार्म में छात्रों को दसवीं प्रणाली में विज्ञान, गणित एवं हिंदी जैसे विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है.

Shocking Incident Bhopal : भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना, सात साल के बच्चे को नोंचकर खा गए कुत्ते

राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस का कहना है कि कुत्तों के हमले से यह घटना घटित हुई है. मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है, जो इसकी अलग से जांच कर रही है. दरअसल मिलिट्री एरिया के पास बने सर्वेंट क्वार्टर के पास की घटना बताई जा रही है और वहां पर लकड़बग्घा का भी मूवमेंट रहता है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. वहीं बच्चे की मां का कहना है कि कुत्तों ने मेरे बच्चे को नोंचकर खाया है. (Shocking incident in Bhopal) (Dogs ate seven year old boy)

ETV भारत पर बोले चश्मदीद रेलवे के कर्मचारी, अचानक ट्रैक पर आए 15 सौ से ज्यादा युवा करने लगे पथराव, भागकर बचाई जान

आर्मी रिक्रूटमेंट 'अग्निपथ' योजना के विरोध में गुरूवार को ग्वालियर में हजारों युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया. युवाओं के हुजूम ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ की,रेल की पटरियां उखाड़ी और सिग्नल तोड़ डाले.

Shivpuri Rain: शिवपुरी में पहली बारिश के दौरान निचली बस्तियों में भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी

शिवपुरी में गुरुवार को हुई पहली बारिश ने लोगों को एक तरफ जहां गर्मी से राहत दी, तो वहीं ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब भी बन गई. पढ़िए कैसे...(lower areas of Shivpuri drowned)

Chhatarpur Crime: अमानवीयता! हलवाई ने शादी में खाना बनाने से किया इनकार, दबंग ने काट दी उंगलियां

छतरपुर। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक दबंग ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. दबंग व्यक्ति ने एक हलवाई की उंगलियां काट दी. घटना लवकुशनगर थाना क्षेत्र के अंधियारी बारी गांव की है. यहां हलवाई का काम करने वाले रामदास कुशवाहा ने आरोपी राजा कुशवाहा के घर में होने शादी समारोह में अपने काम की व्यस्तता बताकर खाना बनाने से इनकार कर दिया था. इस बात से दबंग राजा कुशवाह नाराज हो गया. उसने हलवाई रामदास को इनकार करने के सजा देते हुए उसकी उंगलियां काट दी. घायल हलवाई का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से हलवाई के परिवार में खौफ है.

17 जून का राशिफलः वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों में बन रहा खास योग, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

उज्जैन में बाबा महाकाल का हुआ अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने दिए तीसरे नेत्र के दर्शन

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का चन्द्र और तीसरा नेत्र धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.