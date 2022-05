केपी यादव और महेंद्र सिंह सिसोदिया विवाद पर जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है. पटवारी ने कहा कि, ये राजनीतिक अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अपराधियों का असर है. जीतू पटवारी ने केपी यादव का समर्थन करते हुए कहा, पूरे घटनाक्रम पर सांसद केपी यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा है.

मध्यप्रदेश में प्री मानसून (pre monsoon rain in mp) गतिविधियां शुरू हो गई हैं. जहां कई जिलों में बारिश हुई. वहीं राजधानी में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई. सतना जिले में तेज आंधी तूफान के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी. इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी.(MP weather update) (Three died due to storm in satna)

छिंदवाड़ा में एक दुल्हन और उसके परिवारजनों के अरमानों पर तब पानी फिर गया, जब लंबे इंतजार के बाद उन्हें पता चला कि उनके दरवाजे पर बारात नहीं आ रही है. दूल्हे आरक्षक सोनू का महिला आरक्षक से संबंध है और वह यह बात छिपा कर शादी कर रहा था. महिला आरक्षक को जैसे ही शादी की जानकारी मिली उसने तुरंत सोनू के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दूल्हे को थाने में बैठा लिया.

उज्जैन के कृषि मंडी में रिमोट कंट्रोल से किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मामला उजागर होने के बाद गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा किया और हाइवे को जाम कर दिया. (Ujjain agriculture market cheating)

दमोह जिले के जवान अकील खान की करंट लगने से मौत हो गई. उनकी अमरनाथ यात्रा में सेवा कार्य में ड्यूटी लगी थी. 24 मई मंगलवार को जम्मू कश्मीर से आकिल खान का पार्थिव शरीर दमोह स्थित उनके गांव पहुंचेगा. जहां कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा. आकिल खान 14 साल पहले 19 फरवरी 2008 में बीएसएफ में ज्वॉइन हुए थे.(Aakil Khan was posted in Amarnath Yatra) (Damoh jawan Aakil Khan dies in Jammu)

आज किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे मिलेगा पार्टनर का साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी (Daily love rashifal) लव-लाइफ से जुड़ी हर बात.

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

सीहोर। भोपाल-इंदौर हाईवे पर आष्टा के पास इंदौर के कारोबारी की कार को टक्कर मारने और मारपीट करने का मामला सामने आया है. इसमें पूर्व मंत्री और शाजापुर से कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे का नाम लिया जा रहा है. पुलिस ने कार नंबर के आधार पर गाड़ी चालक पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने अभी तक किसी नाम का खुलासा नहीं किया है. घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है.

हादसे में मृत गफ्फार खान इंटरनेशनल एथलीट बुशरा खान के पिता है. बुशरा अभी फ्रांस में हैं. वे वहां इंटरनेशनल स्कूल खेल स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. एसपी के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

सतना। तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश मैहर माता के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं पर आफत बनकर आई. मैहर में मां शारदा के त्रिकूट पर्वत पर 80 से अधिक श्रद्धालु रोपवे में डेढ़ घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे. मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ यह हादसा रोप वे प्रबंधन की लापरवाही से हुआ बताया जा रहा है. दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिरे जिससे बिजली सप्लाई बाधित हो गई.

