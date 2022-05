मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस द्वारा एनकाउंटर पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, अपराधियों को पहले ही आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई थी. इसके बावजूद उन्होनें पुलिस पर गोलीबारी की, यह कतई ठीक नहीं है. जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को भी ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर करना पड़ रहा है.

सोमवार को हुए विवाद के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर में स्थापित किए गए हनुमानजी की मूर्ति को हटा दिया है. पुलिस प्रशासन ने मूर्ति को नीमच सिटी के पुराने थाना परिसर में स्थित मंदिर मैं स्थापित कर मंदिर में ताला लगा दिया है. curfew-in-neemuch-over-

ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार रोड डामरीकरण का भूमि पूजन करने पहुंचे. वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर जमकर नारेबाजी की. दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. कांग्रेस विधायक ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मध्यप्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बढ़ती महंगाई के चलते राज्य में टैक्स की वसूली तत्काल कम करने की गुजारिश सरकार से की है. जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. देश के साथ समूचे मध्यप्रदेश के जन-जन में यह धारणा अब स्थाई रूप से घर कर गई है कि भाजपा सरकारी राहत पहुंचाने की बजाय आम आदमी की जेब काटने पर आमादा है. (Former minister Jitu Patwari letter to CM) (Patwari telling these measures to CM) (Demand reduction of tax collection)

वैदिक घड़ी की खास बात यह है कि यह हिन्दू कालगणना और ग्रीनविच मीनटाइम पद्दति दोनों की का समय एक साथ दिखाएगी. ये घड़ी महाकाल पथ के शुभारंभ के दौरान लगाई जायेगी. इसके अलावा उज्जैन के लिए एक ख़ास वैदिक मोबाइल एप भी तैयार किया गया है.

विदिशा। लव जिहाद पर बनी 'द कनवर्जन' फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है. ये फिल्म लोगों के दिलों दिमाग में किस कदर प्रभाव डाल रही है इसका एक ताजा और बड़ा उदाहरण विदिशा में देखने को मिला. यहां महिला आर्टिस्ट मंजू सोनी ने अपने ही खून से फिल्म का पोस्टर तैयार कर दिया. इसमें उन्होंने लव जिहाद की समस्या से लोगों को अवगत कराया है. लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे को पेश करती इस फिल्म में एक दिखाया गया है कि कैसे लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण का खेल हो रहा है.

जबलपुर। वन्य प्राणियों की रक्षा और संरक्षण करने के उद्देश्य को लेकर सरकार ने प्राणी सर्वेक्षण केंद्र बनाया है. यहां लोग जंगल में रहने वाली वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी ले सकेगें और वन प्राणियों का संरक्षण भी हो सकेगा. इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च कर साल 2000 में विजय नगर स्थित प्राणी सर्वेक्षण संग्रहालय का तैयार है. इस संग्रहालय में जंगल में रहने वाले कीड़े, मकोड़े, पक्षी और वन्य जीवों का संग्रह कर रखा गया है.

जबलपुर/सिवनी। एक युवा इंजीनियर ने नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है. उसकी कार से सल्फास के गोली के खाली डब्बे मिले हैं. इससे ये आशंका जताई जा रही है कि उसने नदी में कूदने से पहले जहर खाया होगा. युवक ने सुसाइड करने से पहले अपने छोटे भाई को फोन किया था. फोन लगाते हुए उसने भाई से कहा "मैं नर्मदा में कूदकर सुसाइड कर रहा हूं, कार सड़क पर खड़ी है" इतना बताते ही सिवनी का रहने वाला यह युवक नदी में कूद गया.

ग्वालियर शहर में एक महिला से उसके पति और देवरों ने ऐसे जुल्म ढाए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जुल्म की इंतहा पार करते हुए महिला के साथ पति और देवरों ने कई बार गैंग रेप किया. यही नहीं महिला के साथ अननुचुरल सेक्स भी किया जाता रहा. महिला चीखती रहती और ये राक्षस अपनी हवस पूरी करते रहे. (Horrifying story of a woman) (Husband and brother in law gangrape) (Also make unnatural relations)

रतलाम के आलोट में दलित वर्ग द्वारा घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने से नाराज दबंगों ने दूल्हे और बारातियों के साथ जमकर मारपीट की और जातिसूचक शब्द कहे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा में बारात निकलवाई और अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है.

