Home Minister Narottam Mishra : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सवाल- मस्जिदों में क्यों निकल रहे मंदिर, देश की संस्कृति से किसने किया खिलवाड़

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिरकार मस्जिदों में मंदिर क्यों निकल रहे हैं. हमारे देश की संस्कृति से किस-किसने खिलवाड़ किया. सारा सच सामने आना चाहिए. गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं. (Home Minister Narottam Mishra raises questions)

Letter to Coal India: कमलनाथ ने कोल इंडिया को लिखा पत्र, जमुनिया पठार की भूमिगत खदान से 22 मिलियन टन निकाला जा सकता है कोयला

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal Nath) ने कोल इंडिया के अध्यक्ष को पत्र लिखकर जमुनिया पठार की खदान को फिर से चालू किए जाने की मांग की है. कमलनाथ के मुताबिक खदान से अभी 22 मिलियन टन कोयला निकाला जा सकता है.

Indore Traffic: 7 साल के बच्चे ने संभाला हाईकोर्ट चौराहे का ट्रैफिक, देखें वीडियो

इंदौर। ट्रैफिक पुलिस मैन रंजीत सिंह (Indore Traffic Police Ranjit Singh) हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार वे 7 साल के बच्चे गर्वित शर्मा के साथ ट्रैफिक संभालते हुए नजर आये. बच्चा पिछले काफी दिनों से रंजीत सिंह को टीवी पर ट्रैफिक संभालते हुए देख रहा था. रंजीत सिंह से प्रभावित होकर जब गर्वित शर्मा उनसे (Indore Dancing Cop Ranjeet Singh) से मुलाकात करने हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंचा, तो वह पूरी तरह से पुलिस की ड्रेस में था. इस दौरान रंजीत सिंह ने 7 साल के बच्चे गर्वित शर्मा (Garvit Sharma) से बातचीत की और ट्रैफिक नियमों के बारे में उसे जानकारी दी. इसके बाद खुद बच्चे ने चौराहे पर तैनात होकर ट्राफिक संभाला और लोगों को ट्रैफिक के प्रति अवेयर किया. इस दौरान जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, उनसे भी बच्चे ने नियमों का पालन करने की अपील की.

Ujjain truck fire: चलते ट्रक में लगी अचानक आग, दोना-पत्तल से भरा ट्रक जलकर खाक

उज्जैन। आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग- 3 के मक्सी रेलवे ब्रिज से गुजर रहा था लेकिन अचानक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई (agra mumbai road truck fire). आग इतना भयवा थी कि ट्रक जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि ट्रक चालक और खलासी बाल-बाल बच गए. आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने एनटीपीसी की सीआईएसएफ फायर बिग्रेड टीम को सूचना दी. मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जल चुका था. ग्रामीणों ने बताया कि, ट्रक दोने पत्तल भरकर दिल्ली की तरफ जा रहा था. इसी बीच तराना के कनासिया के पास हादसे का शिकार हो गया. (truck fire Maksi Railway Bridge Ujjain)

UPSC Final Result 2021: भोपाल की लिपि नगाइच ने हासिल की 140वीं रैंक, गृह-नक्षत्रों के आधार पर नाना ने कही थी IPS बनने की बात

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC 2021) का रिजल्ट सोमवार को जारी हो गया. इसमें मध्यप्रदेश के होनहारों ने भी सफलता हासिल की है. भोपाल की लिपि नगाइच ने 140वीं रैंक हासिल की है. (UPSC Result 2021)

Gaurav Mahotsav In Indore: मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल और गीतकार मनोज मुंतशिर अपना फन बिखेरेंगे

मां अहिल्या की जयंती पर 31 मई को इंदौर में गौरव महोत्सव (Gaurav Mahotsav) का मुख्य कार्यक्रम स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा. कार्यक्रम शाम 5 बजे से आयोजित होगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) विशेष रूप से शामिल होंगे. कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल तथा मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति होगी. (Gaurav Mahotsav In Indore) (Singer Shreya Ghoshal and lyricist Manoj Muntashir) (Lazer show in Gaurav Mahotsav)

UPSC Civil Services Final Result 2021: सीहोर की बेटी सोनाली को यूपीएसी में 187 रैंक, बधाई देने वालों का लगा तांता

सीहोर। UPSC का फाइनल रिजल्ट आ गया. सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार UPSC में एमपी के सीहोर जिले के ग्राम पालखेड़ी की रहने वाली सोनाली परमार का चयन हुआ है. सोनाली को 187 रैंक मिली है, परिजनों में खुशी का माहौल है, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश राय ने सीहोर की बेटी सोनाली को बधाई दी है. सोनाली परमार के पिता डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद परमार और माता अर्चना परमार असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं. इस मौके पर सोनाली ने बताया कि वो इसका श्रेय अपने पिता-माता और दोस्तों परिजनों को देना चाहेंगी, सभी ने उनको बहुत सहयोग किया है.

BJP Road Map for 2023 : भाजपा ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर उतारा महिला उम्मीदवार, पार्टी ने ओबीसी के बाद चला दलित कार्ड, आज नामांकन

भाजपा राज्यसभा चुनाव के सहारे 2023 का रोड मैप तैयार कर रही है. (BJP Mission 2023) दो महिला उम्मीदवारों, वो भी एक ओबीसी और दूसरी दलित को राज्यसभा भेजने का फैसला करके भाजपा ने 2024 के लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव को साधने का प्रयास किया है. (BJP Road Map for 2023)आज मंगलवार को दोनों ही उम्मीदवार राज्यसभा (BJP Rajya Sabha candidate) के लिए पर्चा भरेंगीं.

अगले 10 साल में बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे शहर को पीछे छोड़ देगा इंदौर, एमपी के सीएम शिवराज सिंह का दावा

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि इन्दौर में बीजेपी के पार्षद और महापौर एक बार फिर चुने गये, तो आने वाले 10 साल में इंदौर महानगर, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे शहर को पीछे छोड़ देगा.

पद्म पुरस्कार-2023 के लिए नामांकन की डेडलाइन 15 सितंबर

पद्म पुरस्कार के लिए गृह मंत्रालय ने नामांकन और सिफारिश करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की है. बता दें कि सभी आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे.