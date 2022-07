MP Panchayat Elections 2022: दूसरे चरण के लिए जारी है मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 14 जुलाई को आयेंगे परिणाम

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है. दूसरे चरण में मतदान के लिए 23 हजार 967 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा. 1 करोड़ 32 लाख मतदाता कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग.(MP Panchayat Elections 2022 )

Lightning Strike: देवास में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, एक हफ्ते में प्रदेश में गई 9 लोगों की जान

आकाशीय बिजली गिरने से देवास में हाटपिपल्या क्षेत्र के नानुखेड़ा में तीन लोगों की मौत हो गई है. प्रदेश में इन तीन मौतों के साथ एक हफ्ते में अलग-अलग जिलों में अब तक 9 लोग आकाशीय बिजली के शिकार हो चुके हैं.

Small Saving Schemes: PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को झटका, पढ़ें खबर

छोटी बचत योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, इसके लिए गोपीनाथ समिति ने सरकारी बॉन्ड से जुड़ा एक फॉर्मूला दिया था. अगर इस फॉर्मूले पर अमल किया जाता तो इन योजनाओं के इन्वेस्टर्स को तुरंत बड़ा फायदा मिलता. हालांकि सरकार ने इस बार भी ऐसा नहीं किया.

Big Achievement: इंदौर में फेरी लगाने वाले अख्तर हिंदुस्तानी अब 'इंडिया लाफ्टर चैलेंज' में लोगों को लगवाएंगे हंसी के ठहाके

इंदौर के राजवाड़ा में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले शख्स अख्तर हिंदुस्तानी ने टीवी शो इंडियाज़ लाफ्टर चैलेंज (TV Show Indias Laughter Challenge) में जगह बनाई है. अख्तर बचपन से ही कविताएं लिखने के साथ कॉमेडी कर रहे हैं. उनका एपिसोड इस सप्ताह के अंत में प्रसारित किया जा सकता है.(Akhtar Hindustani will do comedy in Laughter Challenge)

MP Urban Body Election: कमलनाथ पर शिवराज सिंह का तंज- 'जो अपनी सरकार नहीं बचा सके उन्हें महाराष्ट्र की सरकार बचाने भेज दिया'

मध्यप्रदेश निकाय चुनाव में जैसे-जैसे मतदान का वक्त करीब आ रहा है, वैसे-वैसे मुकाबला और रोमांचक होता जा रहा है. महापौर और पार्षदों के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जबलपुर में रोड शो किया और महापौर डॉ. जितेंद्र जामदार और सभी वार्डों के पार्षदों के लिए वोट मांगा.

MP Panchayat Elections: गांव की सरकार के लिए उज्जैन की खाचरौद और घट्टिया जनपद में वोटिंग जारी, पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों की लंबी कतारे

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शुक्रवार को मतदान हो रहा है. उज्जैन जिले के खाचरौद और घट्टिया जनपद में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मतदान में गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. यहां पोलिंग बूथ पर सुबह से ही महिलाएं, पुरुषों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

MP में सरकारी नौकरियों पर श्वेतपत्र जारी करे शिवराज सरकार, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने है. शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से सरकारी नौकरियों को लेकर श्वेतपत्र जारी करने को लेकर घेरा है.

Rape in Indore: जिम ट्रेनर ने महिला के साथ किया रेप, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी, पुलिस ने आरोपी को गिफ्तार किया

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जिम ट्रेनर ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. महिला ने पुलिस से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है. पीड़िता ने बताया कि जिम ट्रेनर लारेंस ने महिला के साथ दैहिक शोषण के वीडियो बना लिये और उन वीडियो को वायरल करने के साथ ही महिला के पति को बताने की धमाकी दे रहा था.

Floating Solar Power Station: देश के सबसे बड़ी परियोजना का काम शुरू, कंपनी एमडी बोले- आने वाले समय में MP में इन हिस्सों में लगेंगे प्रोजेक्‍ट

मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के ओम्कारेश्वर डैम पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है, ओम्कारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम, देश और दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक होगी.

उज्जैन में भगवान महाकाल का अद्भुत श्रृंगार, बाबा ने दिया भगवान जगन्नाथ के रूप में दर्शन

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा ने भगवान जगन्नाथ का रूप धरा और मोगरे की माला पहनी. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.