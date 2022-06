Youth Strength: परिवर्तन का नाम है युवा, जो भारत के सपनों को साकार करने वाला उपकरण है : जेपी नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है. अपने दौरे के दूसरे दिन नड्डा ने युवाओं को उनकी ताकत और क्षमता का अहसास कराते हुए उन्हें समाज को बदलने वाली ताकत बताया. नड्डा ने युवा मोर्चा के यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में आजादी के आंदोलनों से लेकर आजादी के बाद के आंदोलनों में युवाओं की भूमिका को विस्तार से समझाया.

Car fire in Betul: पेड़ से टकराई कार में लगी आग, जिंदा जला चालक, कार में और भी लोगों के होने की आशंका

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के खमालपुर गांव में एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई और कार चालक जिंदा जल गया. वहीं, कार में अन्य लोगों के भी होने की आशंका जताई जा रही है. घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है. कार घोड़ाडोंगरी से बैतूल की ओर जा रही थी.

Bhopal Mandi Rate: फिर महंगा हुआ सोयाबीन, कीमत 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची, प्याज के दाम भी बढ़े

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शुक्रवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Today Gold Silver rates in MP: सोने के भाव में उछाल, चांदी स्थिर, जानें आज का रेट

शुक्रवार को एमपी के सर्राफा बाजार में सोने के भाव में तेजी देखी गई, जबकि चांदी के भाव स्थिर रहे. सोना 168 रुपये प्रति 8 ग्राम महंगा हो गया. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में मामूली बदलाव, जानें अपने शहर का रेट

लंबे अंतराल के बाद पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ स्थिरता दिख रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया. शुक्रवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Urban Body Elections 2022: इंदौर में ईवीएम से होंगे चुनाव, मतपत्र में रहेगी उम्मीदवारों के फोटो

मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव दो चरण में आयोजित हो रहे हैं. इस बार के निकाय चुनावों में कुछ बदवाल भी हुए हैं. इंदौर में चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि मतपत्र में उम्मीदवारों की फोटो भी रहेगी. चुनाव को लेकर इंदौर में पहली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई. जिसमें व्यवस्थाओं से कराया अवगत कराया गया. बैठक में बताया गया कि शिकायतें प्राप्त करने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष कक्ष बनाया गया है. 438 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया है. यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे.

Strategy Of BJP : केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाएंगे BJP कार्यकर्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में देशभर में BJP इसे एक पर्व के रूप में मना रही है. मध्यप्रदेश में भी बीजेपी ने 15 जून तक केंद्र सरकार की तमाम जनहितेषी योजनाओं का जनता में प्रचार करने की योजना बनाई है. इसके लिए भाजपा ने अपने विधायकों और सांसदों समेत सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग टारगेट दिए हैं. (BJP take schemes of central government to public) (Strategy Of BJP apply)

Scuffle in BJP Leaders: जे पी नड्डा की सुरक्षा में चूक! भाजपाईयों में हुई धक्का-मुक्की, शिवराज ने मोर्चा संभालते हुए इस अंदाज में लगाई फटकार

अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली BJP का अनुशासन उस वक्त तार-तार हो गया, जब जबलपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा (j p nadda jabalpur visit) के सामने ही भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. हालांकि बाद में सीएम शिवराज ने मोर्चा संभालते हुए कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई. (Scuffle in BJP Leaders)

Samrat Prithviraj Tax Free: MP में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज', CM शिवराज ने किया एलान

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी साझा की.

बाबा महाकाल का भस्म आरती में अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर चांदी का चंद्र और त्रिमुण्ड धारण किया

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया.भगवान ने मस्तक पर चांदी का चंद्र और त्रिमुण्ड धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.