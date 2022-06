Formulate Election Winning Strategy: एमपी को कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाना है, चुनाव जिताउ रणनीति पर हो जोर: जेपी नड्डा

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जेपी नड्डा ने चुनाव जीतने वाली रणनीति बनाने के लिए संगठन को जोर देने का कहा है. उन्होंने कहा कि हर वार्ड और बूथ जीतने के लिए रणनीति बननी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है. वे जबलपुर और भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

Boat Capsized: रीवा की टमस नदी में बड़ा हादसा: नाव पलटने से 5 लोग डूबे, दो ने तैरकर बचाई जान, 3 अब भी लापता

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टमस नदी में अचानक एक नाव डूब गई. नाव में नाविक सहित पांच लोग सवार थे. नाविक और एक युवक तैरकर नदी से बाहर आ गए, जबकि तीन लोग लापता हैं. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन शाम तक उनका पता नहीं चला. अब गुरुवार सुबह फिर तलाशी अभियान चलाया जाएगा. युवक नदी पार कर गुरगुदा गांव जा रहे थे. (Five drowned after boat capsizes in Tamas river) (Rescue operation continues in Tamas river)

Cholera Epidemics: नरसिंहपुर में दूषित पानी बना जान का दुश्मन, हैजा से दो की मौत, 36 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

नरसिंहपुर जिले में हैजा जैसी भयानक बीमारी ने कई गांवों को चपेट में ले लिया है. 3 दर्जन से अधिक लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. हैजे के चलते अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि पानी सप्लाई लाइन में फैली गंदगी की वजह से हैजे की बीमारी बढ़ रही है.

Video Viral: कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने ठेकेदार के सिर पर कर दी जूतों की बारिश, पढ़िए क्या थी वजह

झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की थांदला सीट से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें विधायक नल जल योजना में टंकी बना रहे ठेकेदार को जूते से पीट​ते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो गांव कचलदरा का बताया जा रहा है. विधायक पानी की टंकी के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे, इसी दौरान क्वालिटी को लेकर ठेकेदार से भिड़ गए.

JP Nadda in Jabalpur: जेपी नड्डा बोले-बीमारू समझे जाने मध्यप्रदेश की आज विकास बनी पहचान

जबलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा यहां इतनी आसानी से नहीं पहुंची. अब तक हमारी 4 पीढ़ियों ने खुद को खपाया है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में मामूली उतार-चढ़ाव, जानें अपने शहर का रेट

लंबे अंतराल के बाद पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ स्थिरता दिख रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया. गुरुवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Today Gold Silver rates in MP: सोने-चांदी के दाम में एक साथ गिरावट, जानें आज का रेट

गुरुवार को एमपी के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में मंदी देखी गई. सोने के दाम में मामूली गिरवट रही. चांदी 500 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट.

Dowry Demand: समाज में अब भी जिंदा है दहेज का दानव, इंदौर में ससुरालवालों से प्रताड़ित महिला ने दर्ज कराई शिकायत

बापट चौराहे की रहने वाली महिला ने महिला थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी 2019 में उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार में हुई थी. शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. (Indore dowry demand) पीड़िता ने बताया कि शादी में उसके परिवार वालों ने 25 तोला सोना भी दिया था. इसके बावजूद ससुराल वाले 10 लाख की मांग कर रहे थे.

Congress MLA Allegation on BJP MP: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का आरोप कहा- मुझ पर डोरे डाल रही है भाजपा, भाजपा बोली शुक्ला छुट्टे सांड

इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला (indore Congress MLA Sanjay shukla) ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. इधर संजय शुक्ला के आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बाबा महाकाल का भस्म आरती में अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर धारण किया चंद्र और सूर्य

गुरुवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का चंद्र और सूर्य धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.