सागर के बीना जनपद सीईओ के साथ दो युवकों ने बल्ले से पिटाई कर घायल कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीईओ को छुड़ाया और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. मामले में सीईओ पर भी आरोप लग रहे हैं कि चौकीदार महिला के साथ उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसके बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर सीईओ आशीष जोशी की पिटाई कर दी.

सागर: जनपद सीईओ की बल्ले से पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के नीमच में हुई मॉब लिंचिंग मामले के आरोपी पूर्व बीजेपी पार्षद के पति दिनेश कुशवाह का पुलिस ने बाजार में घुमाकर जुलूस निकाला. आरोपी पर धारा 304/2 और 302 का मामला है. मनासा में एक बुजुर्ग भंवरलाल जैन की मुसलमान होने के शक में पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी.

Neemuch Mob Lynching: बुजुर्ग को पीट-पीटकर मारने के आरोपी का पुलिस ने भरे बाजार में निकाला जुलूस

इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में फूड प्वाइजन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में रतलाम जिले के एक गांव में मन्नत के कार्यक्रम में लड्डू खाने से 90 लोग बीमार पड़ गए. सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया. सभी की हालत खतरे से बाहर है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (90 people sick due to food poisoning) (Food poisoning in Mannat program)

ऐसा क्या था मावे के लड्डू में ? मन्नत कार्यक्रम में फूड प्वॉयजन से 90 लोग बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती

गुना गोलीकांड में शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की. इसके साथ ही उन्होंने शहीद जवान की पत्नी को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीद पुलिस कर्मी की पत्नी को सलाम करता हूं, जो ऐसी घटना होने के बाद भी खुद पुलिस की नौकरी करना चाहती हैं. (Minister Narendra Singh Tomar handover check) (Check of one crore to wife of a police jawan) (Guna bullet incident)

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुना गोली कांड में शहीद पुलिस जवान की पत्नी को एक करोड़ का चेक सौंपा

मध्य प्रदेश में होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने जनता को रिझाने के लिए खजाना खोला है. आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश सरकार ने 30 हजार करोड़ के टेंडर जारी किए हैं. ताकि आचार संहिता लागू होने के बाद भी विकास और निर्माण कार्य सुचारू रूप से कराए जा सकें.

आचार संहिता के पहले शिवराज सरकार ने खोला खजाना, 30 हजार करोड़ के टेंडर जारी किए

कोविड-19 से दुनिया अभी उबर भी नहीं पायी, कि एक और बेहद खतरनाक वायरस मंकीपॉक्स ने दस्तक दे दी है. चिकनपॉक्स परिवार के इस वायरस का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं मिल सका है, सिर्फ जागरुकता के जरिए ही इससे बचा जा सकता है. मंकीपॉक्स को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है. यहां जानिए मंकीपॉक्स से जुड़ी जरूरी बातें

दुनिया पर मंडरा रहा मंकीपॉक्स का खतरा: 12 देशों में पहुंचा वायरस, मध्यप्रदेश में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

आज उज्जैन के राजा बने बाबा महाकाल, मस्तक पर लगा चांदी का त्रिमुण्ड टीका, LIVE तस्वीरों में देखें महाकालेश्वर का यह रूप

रतलाम में शराब की ठेकेदारी के बदले ठेकेदार की हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी आरोपी फरार है. पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है. (Ratlam Liquor contractor murdered)

खूनी संघर्ष में बदली शराब की ठेकेदारी: बरखेड़ा शराब दुकान ठेकेदार की गाड़ी में पत्थर फेंककर पूर्व ठेकेदार ने की हत्या, आरोपी फरार

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

23 मई का राशिफलः आपके लिए अच्छा रहेगा आज का दिन, बस करना होगा यह काम, जानें

आज 23 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Love Horoscope: हफ्ते की शुरुआत में इन जातकों को मिल सकता है सरप्राइज, जानें कैसी है आपकी लव लाइफ