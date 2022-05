मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमश: 8 और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है. जिससे अब अब पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर धन्यवाद दिया है.

मोदी सरकार का तोहफा: मध्यप्रदेश में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर का नया रेट

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में रविवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: 6200 प्रति क्विंटल तक बिक रही मूंग, टमाटर के भाव भी चढ़े, जानिये क्या है भोपाल मंडी में आज का रेट

पुलिस हो या सेना, भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल एग्जाम के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के मामले थम नहीं रहे. शनिवार को आईटीबीपी (ITBP) भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के दौरान जबलपुर में एक युवक की मौत हो गई.

जज्बे ने ले ली जान! ITBP फिजिकल एग्जाम के दौरान युवक की मौत, गर्मी में भर्ती को लेकर उठे सवाल

नगरीय विकास विभाग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कुछ कलेक्टर्स ने ओबीसी कल्याण आयोग की अनुसूची में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी होने की बात कही है. इस पर नए निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अनुशंसा के अनुसार आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहाँ पूर्व में की गई कार्यवाही मान्य होगी.

पिछड़ा कल्याण आयोग की रिपोर्ट में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी, नए दिशा निर्देश जारी

2019 के चर्चित हनी ट्रैप कांड की एक आरोपी श्वेता विजय जैन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आई. श्वेता ने खुद को बेकसूर बताया, कहा कि मैं झूठे केस में ढाई साल तक जेल में रही हूं. कानून पर भरोसा है, जल्द ही मेरे साथ इंसाफ होगा. साथ ही उन्होंने इस हाईप्रोफाइल मामले में बड़ा खुलासा करने की भी बात की.(MP honeytrap case) (Shweta Vijay Jain released from indore jail)

MP honeytrap case: आरोपी श्वेता विजय जैन को सुप्रीमकोर्ट से मिली जमानत, ढाई साल बाद जेल से रिहा, कहा-जल्द बड़ा खुलासा करूंगी

उज्जैन में एक घर में शनिवार की रात हंगामा मच गया. पुलिस ने एक बदमाश की तलाश में घर पहुंची थी. जिसके बाद घर में मौजूद महिलाओं ने बवाल मचा दिया. महिलाओं ने पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए घर के बिस्तरों में आग लगा दी. इतना ही नहीं एक महिला ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की.(Ujjain police reached miscreant home) (women create rucks in ujjain) (women set fire to beds in ujjain)

बदमाश को पकड़ने घर पहुंची पुलिस तो महिलाओं ने काटा हंगामा, बिस्तरों में लगाई आग, आत्महत्या की कोशिश

शहडोल। आदिवासी बहुल शहडोल से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला शराब के नशे में बीच सड़क पर हंगामा करती दिखाई दे रही है. पास के ही देसी शराब के ठेके से शराब पीकर निकली महिला कुछ ही देर बीच सड़क पर हंगामा करने लगी. शराबी महिला के इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा

अजब गजब! नशे में टल्ली महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा, देखें Video

इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है. टीम ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करते हुए कार और ट्रक से 885.15 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ जारी है.(Action of Indore Narcotics Department) (6 smugglers arrested with ganja)

गांजे के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, नारकोटिक्स विभाग ने छत्तीसगढ़ में जाकर की करवाई

रविवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने मस्तक पर राजत जड़ त्रिमुण्ड और चांदी का सूर्य धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

उज्जैन नगरी के राजा के रूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार, LIVE तस्वीरों में करें दर्शन

आज 22 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Love horoscope : इन राशियों का वीकेंड रहेगा खुशनुमा, जानिये अपनी लव लाइफ का हाल