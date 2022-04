कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा रहता है संघ, धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से होगी: मोहन भागवत

'हिंदुत्व का वैश्विक पुनरुत्थान' विषय पर भोपाल में संघ की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई. बैठक में संघ प्रमुख मोहन ने कहा कि धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से होती है. संघ की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि संघ धर्म और राष्ट्र के उत्थान हेतु कार्यरत विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोगी है. (RSS focus on Hindutva) (Sangh is not competitor of anyone)

MP weather update: एमपी में झुलसाने वाली गर्मी: खजुराहाे और नौगांव में पारा 44 डिग्री पर पहुंचा, जानिये कब मिलेगी गर्मी से राहत

मध्य प्रदेश में तापमान फिर बढ़ने लगा है. रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे और नौगांव में दर्ज किया गया. वही, राजगढ़ में रात सबसे गर्म रही. मौसम वैज्ञानियाें के अनुसार, 19 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आएगा.

भाजपा को अब पंडित दीनदयाल लगने लगे आउटडेटेड, एमपी में सरकारी योजनाएं अब मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाएगी

साल 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए शिवराज सरकार ने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है. इस ब्रांडिंग में भाजपा को अपने पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब आउटडेटेड लगने लगे हैं. यही वजह है कि सरकार अब तमाम योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखने जा रही है. (MP to use name of CM in Government Schemes)

Today Gold silver rates in MP: खुशखबरी ! सोने-चांदी के रेट में लंबे समय के बाद दिखा ठहराव, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं है. सोने का दाम 42,352 रुपए प्रति 8 ग्राम है और चांदी 74,200 रुपये प्रति किलो में बिक रही है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट.

MP Fuel Price Today: लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 27 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

खरगोन दंगों पर राजनीति शुरू, कमलनाथ ने भाजपा पर लगाया समाज को बांटने का आरोप, कहा- तनाव से जूझ रहे हैं लोग

मध्यप्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर राजनीतिक चाल का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है.

सोमेश्वर मंदिर पर जड़े ताले के लिए उमा भारती ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, खरगोन हिंसा पर कही ये बात

रायसेन पहुंची उमा भारती ने सोमेश्वर मंदिर पर जड़े ताले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस की दो मुखी नीति के कारण मंदिर में ताला लगा है. इसी के साथ उन्होंने खरगोन हिंसा पर भी बयान दिया है. (Raisen someshwara Temple) (Uma Bharti slams Congress)

विदिशा में पत्नी सहित शादियों में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज, वर-वधू को आशीर्वाद देकर कराया फोटोसेशन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी सहित विदिशा में दो शादी समारोह में शामिल हुए. सीएम ने वर-वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं. इस दौरान सीएम और उनकी धर्म पत्नी साधना सिंह ने फोटोसेशन भी करवाया. (CM Shivraj in vidisha) (Shivraj Singh attended wedding functions)

18 अप्रैल का राशिफलः मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार लाएगा खुशियां, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

उज्जैन में बाबा महाकाल का राजा के रूप में हुआ अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने तीसरे नेत्र के दिए दर्शन

सोमवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा के मस्तक पर चांदी का तीसरा नेत्र और काजू का टीका लगाया गया. फिर भगवान का भांग, चंदन और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.