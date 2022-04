एमपी के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी: वैज्ञानिकों ने बताया उल्कापिंड, लोगों को लगा पाकिस्तान ने फेंकी मिसाइल

मध्यप्रदेश के कई जिलों में शनिवार शाम को आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखी गई. जिसका वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और आमजन के बीच चर्चा का विषय बन गया. लोग अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. वहीं जानकार इसे उल्कापिंड बता रहे हैं. (Mysterious astronomical incident in MP)

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 12 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए इस साल 4 से 6 नवंबर के बीच इन्वेस्टर्स समिट 2022 का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है. समिट से पहले सीएम शिवराज सिंह देश-विदेश में रोड शो करेंगे. (Invest Madhya Pradesh Investor Summit 2022)

उज्जैन के विश्वप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले उन भक्तों की मुराद पूरी हो जायेगी जो भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाते थे. महाकाल मंदिर में चलित भस्म आरती का प्रस्ताव लाया जाएगा. जिसके माध्यम से बिना शुल्क दिए श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के दर्शन करने का मौका मिलेगा.(Devotees will get entry in Bhasma Aarti)

इस्लाम का पवित्र महीना चांद दिखने के बाद शुरू हो गया है. भोपाल के शहर काजी ने चांद कमेटी की बैठक बुलाकर इस बात का ऐलान किया है कि आज यानी 3 अप्रैल से रमजान का पहला रोजा शुरू हो गया है. इस्लाम को मानने वाले लोग इस पूरे महीने अल्लाह की इबादत करेंगे.

माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से कुवांरी कन्याओं को विशिष्ट लाभ मिलता है. छात्र-छात्राओं को विशेषकर भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए. देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है. देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है. Chaitra Navratra Second Day Maa Brahmacharini

रविवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा का भांग, चंदन और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

शिवराज सरकार कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती समारोह के जरिये बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं और युवाओं को पार्टी कार्यक्रमों की मुख्य धारा में लाएगी. इसके लिए अगस्त एवं सितंबर के बीच बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. साथ ही भाजपा अनुसूचित जाति की बस्तियों में चौपालें भी लगाएगी.(Birth centenary of kushabhau thackeray)

इंदौर के सियासी हलकों से चौंकाने वाला सामने आया है. दरअसल, कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक इंदौर दौरे पर आ रहे हैं. इसलिए बीजेपी ने एसपी से मुलाकात कर कांग्रेस के मुकुल वासनिक को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है. इस बारे में बाकायदा एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया है. (MP Congress incharge Mukul Wasnik) ( Why BJP worried about security of vasnik)

आज 3 अप्रैल 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.