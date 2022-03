एमपी में आज से शुरू हो गया 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण, भोपाल में सीएम ने किया शुभारंभ

मध्य प्रदेश में आज से 12-14 साल के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है. वर्ष 2008 और 2009 में जन्म लेने वाले सभी बालक और बालिकाएं कोविड-19 वैक्सीनेशन के पात्र होंगे. (MP Covid vaccine for 12 14 years)

एमपी में अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, रंगपंचमी को दो युवक तालाब में डूबे, बोलेरो और बाइक में भिंड़त

इंदौर के महू में रंगपंचमी पर नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. वहीं रीवा में इलाज कराने जा रहे बाइक सवारों की बोलेरो भिंड़त हो गई. हादसे में एक बच्ची सहित तीन लोग काल के गाल में समा गए.(five dies in MP)

छतरपुर में बुजुर्ग की जूतों से पिटाई, देखिए वायरल हो रहा वीडियो

छतरपुर जिले में एक बुजुर्ग को जूतों से पीटने का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को दो लोग जूतों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये मामला छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम ललोनी का है. यहां 21 मार्च की रात को एक बुजुर्ग का दो लोगों से गाड़ी रखने को लेकर विवाद हो गया था.

RS में बोले विवेक तन्खा, मैं कश्मीरी हूं... कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए लाएंगे बिल

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मंगलवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए साल 2022-23 के बजट और अनुदान संबंधी मांगों पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि सदन में कश्मीर के बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, और यदि नहीं तो वहां जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की जानी चाहिए.

IAS नियाज खान का सवाल 'मैं मुस्लिम हूं, इसलिए क्या बोलने का भी अधिकार नहीं', ETV BHARAT से फोन पर की खास बातचीत

भोपाल। 'द कश्मीर फाइल्स फिल्म' को लेकर किए अपने ट्वीट से विवादों में आए (IAS) अधिकारी नियाज खान ने ईटीवी भारत से बातचीत की है. उन्होंने सरकार से पूछते हुए कहा कि "क्या मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है".

EWS reservation : ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को क्यों, हाई कोर्ट ने नोटिस किया जारी

जबलपुर हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS reservation) का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को दिये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की है. (EWS reservation issue in High court) ( Why benefit of EWS reservation only general)

IIM इंदौर का IIT इंदौर के साथ MOU, मास्टर डिग्री प्रोग्राम से ऐसे होगी बिजनेस में ग्रोथ

आईआईएम इंदौर ने पहला मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ एमओयू किया है. यह डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में दो वर्षीय मास्टर ऑफ साइंस एक ऑनलाइन सिलेबस है, जो 15 घंटे के लाइव सत्र और कुल 900 घंटे शिक्षण की पेशकश करता है. (MOU between IIM Indore and IIT Indore)

Love Horoscope : नए संबंधों की हो सकती है शुरुआत, अविवाहितों के रिश्ते की बढ़ेगी आगे बात

आज 23 मार्च 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal 23 march) से जुड़ी हर बात.

23 मार्च का पंचांगः सर्वार्थ सिद्धि योग में पूरे होंगे काम, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इज़ाफा, पढ़िए आज के रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से वृद्धि कर दी गयी है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में इज़ाफा हो गया है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.