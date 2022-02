'ऑपरेशन गंगा' के तहत रोमानिया से 250 भारतीय छात्र पहुंचे दिल्ली, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

रोमानिया के बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची गई है. भारतीय नागरिकों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन एयरपोर्ट पर पहुंचे.

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी की खबर से खुश हुए परिजन, MP के छात्र भी शामिल

यूक्रेन-रूस वॉर के तीसरे दिन भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है. रोमानिया से भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है. इसमें शिवपुरी और अशोकनगर के भी छात्र शामिल हैं. (Indians trapped in Ukraine)

आज फिर यूपी के चुनावी रण में उतरेंगे सीएम शिवराज, दो दिन करेंगे तूफानी चुनाव प्रचार

यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. वे यहां जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे. (CM Shivraj will campaign in Uttar Pradesh)

बाबा महाकाल का आज इस रूप में हुआ श्रृंगार, आप भी करें दर्शन

आज सुबह होने वाली भस्म आरती में भगवान महाकाल का ड्राई फूड और भांग से सिंगार किया गया. इसके साथ ही भगवान महाकाल को नाक में नथनी भी पहनाई गई, मस्तक पर चांदी का मुकुट, गले में मुंडों की माला और अलग-अलग कलर के फूलों से सजाया गया. साथ ही कलरफुल वस्त्र भी भगवान को अर्पित किए गए.

सीएम ने इंदौर को दी खुशखबरी! 2 साल बाद निकलेगी होली की गेर, शिवरात्रि में उज्जैन में जलाए जाएंगे 21 लाख दीप

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने इस महाशिवरात्रि का धूमधाम से मनाने और उज्जैन में इस अवसर पर 21 लाख दीए एकसाथ जलाने की घोषणा की है. इंदौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने ये भी कहा कि इस साल रंगपंचमी पर गेर निकाली जाएगी.

किसे मिलेगा एमपी महिला कांग्रेस का पद? दावेदारी की रेस में विभा पटेल और नूरी खान आगे

एमपी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. पार्टी में चार नामों पर हो रही है. जिनमें विभा पटेल और नूरी खान की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है. (MP Mahila Congress)

Mahashivratri 2022: महाकाल दर्शन का बिग प्लान, थ्री लेयर एंट्री के साथ मिलेगा फ्री ई-रिक्शा, जानें कितने में मिलेगा होटल

महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर मंदिर (Ujjain Mahakaleshwar Temple) में हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं. इस बार भी उनके लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान बनाया है. भक्तों को एक घंटे में महाकाल के दर्शन कराने की व्यवस्था है. तीन कतारों में दर्शन कराए जाएंगे.

27 फरवरी का पंचांगः शुभ मुहूर्त और राहुकाल का जानें समय, क्या कहता है आपका नक्षत्र

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

लव राशिफल: इन राशियों के जातकों को मिलने वाला है सरप्राइज, जानें राशि अनुसार कैसी है आपकी लव लाइफ

आज 27 फरवरी 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी (dainik love rashifal in hindi) लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ से जुड़ी हर बात. Daily love rashifal

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं, रूस-यूक्रेन संघर्ष से कभी भी बढ़ सकते हैं तेल के भाव

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.